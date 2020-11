Tisuću ljudi trčalo je na online utrci za 'Vukovarske leptiriće'

Trkači i prijatelji Vukovar Half Marathona u suradnji sa Udrugom roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići organizirali su virtualnu humanitarnu utrku “Vukovaru sa srcem”

<p>U virtualnoj humanitarnoj utrci "Vukovaru sa srcem" u organizaciji Vukovar Half Marathona i Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići sudjelovalo je više od tisuću trkača iz cijelog svijeta i ukupno su prikupili 47.100,00 kn.</p><p>Za Leptiriće se trčalo u cijeloj Hrvatskoj, od Dubrovnika do Međimurja, od Umaga do Iloka, trčalo je i iseljeništvo u Austriji, Švicarskoj, Norveškoj, Irskoj, Njemačkoj, Latviji, a trčalo se čak i u dalekom Meksiku, te možda i najzanimljive – u Bagdadu u Iraku.</p><p><strong>Viktorija Matin</strong>, predsjednica Udruge Vukovarski Leptirići zahvalila se svim trkačima.</p><p>- Kažu da kad naiđeš na nešto dobro, podjeli to s drugima. Na taj se način dobro širi do najudaljenijih kutaka svijeta. Kroz utrku svi su bili uz nas, uz Vukovar, uz male i velike Leptiriće, svi širom lijepe naše, svi izvan lijepe naše, mali i veliki. Iz ničega se stvorila jedna jako lijepa priča, a najljepši dio se odnosi na veliku podršku i zajedništvo - rekla je Matin.</p><p>Poručila je kako su natjecatelji kroz utrku utjecali i na senzibilizaciju javnosti o problemima i poteškoćama djece i obitelji.</p><p>- Ima nade za bolje sutra. Bila je to najveća i najbolja ekipa do sada koja je bila uz mene na utakmici života! - rekla je.</p><p>Ciljeve utrke pojasnio je njen inicijator, <strong>Mario Lovrić</strong>. Ne skriva ushit i kaže kako su ciljevi premašeni i već sada se vesele novom izdanju utrke, sljedeće godine.</p><p>- Osim pomoći Vukovarskim leptirićima i senzibilizacije javnosti za probleme roditelja djece s poteškoćama u razvoju, osnovne ideje utrke bile su promovirati zajedništvo, pozitivnu energiju, pokazati ljubav Vukovaru kao najsnažnijem simbolu naše Domovine, te promovirati sport, zdrav život i kretanje. Utrka je postigla, pa čak i premašila planirane ciljeve - zaključio je Lovrić.</p><p>Trkači su startinu uplaćivali direktno na račun Udruge koja će novce utrošiti na financiranje rada i projekata od vitalnog značaja za njihovih 190 djece štićenika.</p>