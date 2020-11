Stručnjaci s Yalea smatraju da su pronašli rješenje za tantrume

Svladavanje ispada bijesa sastavni je dio sazrijevanja djece, a roditelji su tu da im pomognu na tom putu. Najvažnije je ostati smiren kada dijete ima tantrum

<p>Tantrumi i ispadi bijesa normalni su tijekom odrastanja. Procjene sugeriraju da ih ima do 90% mališana, a otkriveno je i zašto dolazi do takvog ponašanja. U osnovi, amigdala (dio mozga koji pomaže u obradi osjećaja) otkriva prijetnju, a hipotalamus (dio mozga koji kontrolira nesvjesne reakcije poput otkucaja srca i tjelesne temperature) 'izgubi kompas'.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Ali, znanje da su napadi bijesa uobičajeni i razumijevanje zašto do njih dolazi, ne pomažu puno kada pokušavate smiriti mališana koji se trese od bijesa. Tantrumi nas testiraju kao roditelje, a to je osobito točno tijekom pandemije koja je promijenila obiteljske ritmove i uzrokovala nazadovanje puno djece.</p><p>Tim istraživača sa Sveučilišta Yale objavio je nalaze pilot-studije koja bi mogla unijeti velike promjene u nošenju s tantrumima. Stvorili su virtualni program koji je ograničio ometajuća ponašanja i smanjio ukupnu razdražljivost kod male djece koja su s tim imala problema.</p><p>Dvanaest obitelji koje su sudjelovale u studiji rekle su da su zabilježile značajan pad tantruma i napravile velike korake prema tome da mogu ostati mirni suočeni s frustracijama, rekao je Denis Sukhodolsky, izvanredni profesor iz Centra za proučavanje djeteta na Yaleu.</p><p>Sva djeca koja su sudjelovala u istraživanju imaju ili poremećaj prkosa opoziciji ili poremećaj disregulacije raspoloženja. Sukhodolsky je rekao da vjeruje da je pilot program obećavajući jer bi mogao biti pokrenut za roditelje širom zemlje bez upućivanja na stručnjaka s određenim skupom vještina kojega je možda teško pronaći.</p><p>- Svi roditelji mogu pomoći svojoj djeci u rješavanju bijesa, bez obzira na to jesu li ispadi dosegli razinu kliničkog problema ili ne - rekao je Sukhodolsky.</p><h2>Online program za tantrume</h2><p>Program je slijed od osam modula sa nizom video-animacija koje se lako prihvaćaju i koje roditeljima ilustriraju najčešće strategije prepoznavanja i upravljanja dječjim ispadima bijesa. Roditelji ih rade vlastitim tempom, a kombiniraju se s tri termina preko videopoziva.</p><p>Sve se temelji na tehnici obučavanja roditelja, koja postoji otprilike 50 godina, ali nažalost, roditeljima nije lako dostupna. Obitelji koje su zabrinute zbog napadaja bijesa mogu započeti rješavanje problema odlaskom pedijatru, ali može biti potrebno puno truda da bi se zatim dobio pristup bihevioralno uvježbanim stručnjacima koji to mogu prezentirati na strukturirani, sustavni način.</p><h2>Jedan od izazova kao roditelja je znati kada su ispadi bijesa vašeg djeteta 'normalni' i kada su prešli granicu</h2><p>Tantrumi su normalan dio razvoja djeteta. A kad gledate djecu u dobi od 2 do 4 godine, svi oni ponekad imaju bijesne ispade. Različite obitelji imaju različitu razinu tolerancije prema ponašanju svoje djece.</p><p>No važno je razmotriti jesu li ispadi učestaliji nego što je tipično, jesu li intenzivniji nego što je tipično i treba li djeci posebno dugo vremena da se smire.</p><p>Čak i ako dijete svakodnevno ima više ispada, ali se može smiriti i prijeći na sljedeću stvar bez da to jako utječe na njih, to bi i dalje moglo biti razvojno primjereno. Ali ako napadi bijesa traju duže od pet, 10, 15 minuta, a nakon napadaja bijesa dijete se uznemiri, to bi mogao biti signal da se događa nešto ozbiljnije.</p><p>Također je važno da roditelji razmotre koliko dugo je ponašanje prisutno. Ne biste se trebali uznemirivati ​​ako dijete jedan tjedan ima jedan ili dva ispada dnevno, ali ako se to događa nekoliko mjeseci, to bi mogao biti signal za posjetu stručnjaku.</p><h2>Program još nije svuda dostupan, ali iz njega ipak svi mogu nešto naučiti</h2><p>- Kada dođe do ispada bijesa, roditeljima je ključno da sami ostanu smireni i primjene odgovarajuće reakcije za upravljanje stresom. Znam da je to teško učiniti! Udahnite duboko. Važno je poznavati sebe kao roditelja i biti realan. Trenutno proživljavamo izazovna vremena, stoga je važno prilagoditi očekivanja za sebe i svoje dijete. Još jedan važan element je pohvala. Kada se djeca ponašaju dobro, osobito mala djeca, važno je to komentirati. Pohvala je također vrlo važna kad je ispad bijesa završen. Pohvalite ih kako su se dobro uspjeli smiriti ili i sami priznajte kako ste se sada našli u stresnoj situaciji te čestitajte djetetu što ste se uspjeli smiriti. To se protivi našoj prirodi, jer smo svi pomalo iziritirani nakon neugodne interakcije, ali cilj roditelja je duboko udahnuti, znati kada tantrum završi, i prepoznavanje da je smirivanje nakon ispada bijesa postignuće za dijete - kaže Sukhodolsky.</p><h2>Poanta nije u tome da zaustavite tantrume nego u tome da djeca sazrijevaju dok se uče nositi s njima</h2><p>Djeca uče kroz određeno vrijeme. To vrijedi za svaku aktivnost u svakodnevnom životu koja djeci može biti frustrirajuća i gdje postoji potencijal za razvoj bijesa, poput oblačenja, pranja zuba i slično. Za razvoj svih ovih vještina treba vremena.</p><p>Razvijanje tolerancije na frustraciju je vještina. Svi imamo svoje osobnosti koje nas mogu predodrediti za određene stilove, ali snalaženje u stresu i frustraciji je nešto što možemo naučiti. Pa čak i ako je netko osjetljiv na frustraciju, i dalje može svladati ove vještine, piše <a href="https://www.huffpost.com/entry/yale-experts-think-theyve-found-a-way-to-manage-tantrums-once-and-for-all_l_5fb56430c5b664958c7d18e4" target="_blank">Huffpost</a>.</p>