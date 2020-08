Tito ugrizao policajca, ovaj ga je pretukao: 'Zašto je ulazio uopće u dvorište? Moj pas je jako loše'

Policajac iz Samobora 5. kolovoza provjeravao je prebivalište čovjeka. Zvonio je pa ušao u dvorište. Iznenadio ga je pas. U slučaj se uključio i Animalex, udruga za pravnu zaštitu životinja

<p>Prošlo je više od 20 dana kako je moj Tito, argentinska doga, pretučen i još je loše. Šepa, potišten je, a rana i krasta na glavi mu se stalno gnoje. Neće zaboraviti tu tešku traumu.</p><p>Ispričao nam je to <strong>Deni Miksat-Horvat</strong> iz Samobora, koji se zbog poteza policajca koji je 5. kolovoza došao provjeriti njegovo prebivalište našao u problemu. Policajac je pozvonio na zvono montirano na ogradi, no kako oko podneva nikog nije bilo u kući, odlučio je ući u dvorište. Kako nam kaže Horvat, na ogradi je postavljen znak “Pazi! Oštar pas”, a vrata su bila zatvorena i namještena da se sama automatski otvaraju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pas ugrizao policajca, on ga pretukao </strong></p><p>Tad je naletio Tito, jedan od dva obiteljska psa, i branio svoj teritorij. Ugrizao je policajca za desnu potkoljenicu, a kad je pao, zgrabio ga je za lijevo stopalo. Kako bi se oslobodio, policajac ga je prskao suzavcem i potom izudarao pendrekom po tijelu. Pas je pobjegao, a policajac je pomoć potražio kod liječnika. Napad psa, potvrđeno nam je, zabilježen je u PP-u Samobor. Liječnik im je pregledao kolegu, koji je lakše ozlijeđen. Javili su se veterinarskoj inspekciji, koja je naredila provjeru psa. Utvrdili su kako je pas uredno cijepljen protiv bjesnoće, da nije bio vezan te da je ograda uredno označena.</p><p>- Ne znam zašto je policajac ulazio na posjed kad na to nije imao pravo. Mogao je doći ili rano ujutro ili popodne, kad nismo na poslu. Nije bilo niti automobila, a mogao je i pitati susjede za nas. Kad sam vidio psa, bio sam u šoku. Zagrlio sam ga i zacrvenio mi se vrat. Tek sam tad shvatio da je poprskan suzavcem - priča Horvat.</p><p>Veterinar je utvrdio da mu je ozlijeđena glava, povraća, ima proljev te je potišten.</p><p>- Angažirao sam odvjetnicu te smo zajedno bili na razgovoru u PP-u Samobor. Nisam dobio nikakvu prijavu kad je policajac neovlašteno ušao u moje dvorište. Zbog ovog su mi uzeli mnogo vremena, ali i novca za liječenje i štetu. Sudski ću tražiti naknadu samo za to - kaže Horvat.</p><p>U slučaj se uključio i Animalex, udruga za pravnu zaštitu životinja, koja će protiv policajca podnijeti kaznenu prijavu za mučenje i narušavanje zdravlja životinje. Potvrdila je to i predsjednica udruge Iris Ban-Krošelj. Prijavit će ga i općinskom državnom odvjetništvu zbog prekoračenja ovlasti. Iz PU zagrebačke do kraja izdanja nismo dobili odgovor na pitanje hoće li policajac biti sankcioniran.</p>