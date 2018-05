Meteoalarm izdao upozorenje: Dolazi nevrijeme s pijavicama

I dok kombinacija iznadprosječne topline i česte kiše dobro dođe dodatnom razvoju bioraznolikosti, čiji je 22. svibnja međunarodni dan, vjerojatno neke i ne veseli, primjerice maturante, koji obilježavaju kraj jednog životnog razdoblja.

Istodobno se razdoblje promjenljivog vremena u Hrvatskoj i okolici nastavlja sve do petka. Dapače, još i pojačava. I to ne zbog dolaska neke fronte s hladnim zrakom, nego zbog ciklone u višim slojevima atmosfere, uz koju će postojati velika vjerojatnost za mjestimična olujna nevremena, prognozira meteorolog Zoran Vakula za HRT.

Utorak - promjenljivo, česta kiša i grmljavina, jugo...

U Slavoniji, Baranji i Srijemu prijepodne još većinom suho i barem djelomice sunčano, a poslijepodne česta kiša i grmljavina. Moguća su i olujna nevremena s tučom. Najniža temperatura od 11 do 14 °C, a najviša uglavnom 25 ili 26 °C.



U središnjoj Hrvatskoj malo manje toplo poslijepodne, već od jutra uz više oblaka, a i kiša će biti i češća i obilnija nego na istoku. Ponegdje će padati već u kasno prijepodne, osobito u Karlovačkoj županiji i Sisačko-moslavačkoj.



A već u noći i ujutro kiše i grmljavine, ponegdje vjerojatno i obilnijih pljuskova, pa i nevremena, bit će u gorju i na sjevernom Jadranu, gdje će prevladavati slabo do umjereno jugo, te uz njega malo do umjereno valovito more. Temperatura zraka uz more i u Istri niža nego danas - ujutro 14 do 18 °C, a u gorju viša - 9 do 12 °C. Najviša dnevna između 20 i 23 °C, u gorju oko 19 °C.



I na srednjem Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije kiše i grmljavine, ponegdje vjerojatno i olujnog nevremena, bit će već u noći i prijepodne, a nestabilno će biti i u nastavku dana, malo manje toplog od današnjega. Uz često umjereno jugo more će biti malo do umjereno valovito, a vidljivost u noći mjestimice smanjena zbog sumaglice.



Nestabilno i na jugu. Već od jutra. Uz promjenljivu naoblaku i povremenu kišu i grmljavinu, temperatura zraka uz more malo će se mijenjati, a u unutrašnjosti će dnevni hod biti izraženiji.

Foto: meteo.hr

Meteoalarm izdao žuto upozorenje

Meteoalarm izdao je žuto upozorenje za regije: Knin, Gospić, Osijek, Zagreb, Karlovac i Rijeku.

Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom (vjerojatnost grmljavine 55-75 posto). Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni.

Foto: meteoalarm.eu

Do srijede povremena kiša pa sunčanije i toplije

I u nastavku tjedna bit će relativno toplo, osobito od petka, do kada će se u kopnenom području zadržati promjenljivo uz povremenu kišu, ponegdje čak i obilnije pljuskove praćene grmljavinom, osobito u južnijim kopnenim krajevima te na Jadranu, gdje su izraženije nestabilnosti, pa i olujna nevremena, još vjerojatnija nego na kopnu, posebice u srijedu.

Već u četvrtak bit će ih zamjetno manje, a u pretežno sunčani petak vjerojatno će i sasvim izostati. U početku će još biti juga, mjestimice i jakog, zatim sve češće bure i sjeverozapadnjaka. Temperatura zraka bit će većinom u porastu pa ćemo za vikend ponegdje vjerojatno imati i vruć dan, što će dodatno pridonijeti ionako iznadprosječno toplom svibnju. On možda neće biti rekordan kao travanj, ali će svakako biti među najtoplijima u znanoj povijesti mjerenja.

Foto: meteo.hr

Koncentracija peluda visoka

Koncentracija peludi trava bit će visoka u središnjoj Hrvatskoj, te na sjevernom i srednjem Jadranu, gdje će prevladavati i visoka koncentracija peludi drveća.

UV indeks

Zbog mnogobrojnih oblaka UV indeks, mjera jakosti sunčeva zračenja, rijetko će gdje biti visok, uglavnom u sjevernim i istočnim krajevima.