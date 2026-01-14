Tko bi sve mogao naslijediti iranskog ajatolaha? Oporba je posvađana, a podjele prevelike

Duboke podjele u iranskoj oporbi koje sežu desetljećima sada predstavljaju značajan izazov za napore da se u Iranu ostvari promjena, gdje su sigurnosne snage pokrenule žestok obračun protiv prosvjeda protiv vlade koji su dosegnuli razinu neviđenu već dugi niz godina, piše Washington Post.

Zbog nedostatka jasnog vođe oporbe unutar zemlje, Reza Pahlavi, sin iranskog šaha svrgnutog 1979. godine, zauzeo je taj vakuum, pozivajući iz Sjedinjenih Država na prosvjede i štrajkove. Nakon što je prošlog tjedna pozvao Irance na ulice, ogromni su se broj ljudi odazvali kako bi iskazali svoj bijes, koji se brzo razvio od nezadovoljstva teškim ekonomskim uvjetima do otvorenih zahtjeva za svrgavanjem vlade.

Od izbijanja prosvjeda, koji su prvotno potaknuti kolapsom iranske valute, prema podacima jedne organizacije za ljudska prava, poginulo je više od 2.500 ljudi, a prosvjedi su se održavali diljem zemlje i među različitim gospodarskim sektorima, klasama i etničkim skupinama. Oporba u zemlji jednako je raznolika, uključujući etničke manjine, republikance, monarhiste, ljevičare i bivše pristaše Islamske Republike.

Grupe imaju strastvene i različite stavove, primjerice o tome kakav oblik trebala bi imati buduća vlada i o stupnju regionalne autonomije koja bi trebala biti dodijeljena iranskim manjinama. Nijedan drugi oporbeni vođa nema Pahlavijevo ime niti nostalgiju koju ono izaziva. Većina Iranaca koji su danas živi rođena je dugo nakon Islamske revolucije 1979., kada je njegov otac, Mohammad Reza Pahlavi, svrgnut kao šah Irana nakon gotovo četiri desetljeća vlasti. Kako su ekonomska bijeda i međunarodna izolacija rasli, Iranci su sve više gledali na predrevolucionarno razdoblje kao na vrijeme kada je Iran bio prosperitetan i poštovan.

Foto: Abdul Saboor

No, umjesto da pokuša stvoriti koaliciju s Irancima iz drugih političkih tradicija, kao što je pokušao posljednji put kada je u Iranu bilo velikih nemira, Pahlavi se ovaj put predstavio kao neosporni vođa oporbe, ističući činjenicu da su prosvjednici unutar zemlje često skandirali slogane u korist monarhije. Zbog vladinog gašenja interneta , još uvijek nije jasno jesu li ljudi poslušali Pahlavijev poziv na štrajk u ključnim sektorima gospodarstva.

Snaga tih podjela postala je očita 2023., posljednji put kada je Iran zahvatio val prosvjeda diljem zemlje. Najistaknutije figure razdvojene iranske dijaspore u oporbi najavile su da su formirale koaliciju kako bi radile na stvaranju sekularnog, demokratskog Irana. Njeni članovi, uključujući aktivisticu za prava žena, poznatu glumicu i Pahlavija, složili su se da zanemare svoje duboke razlike kako bi okončali teokratski sustav Irana, držeći se za ruke u znak jedinstva. Ta slika i njihove izjave emitirane su putem perzijskih satelitskih kanala i pažljivo praćene od strane Iranaca unutar zemlje.

Unutar zemlje, oštra represija iranske vlade onemogućila je civilno društvo i lišila ga njegovih najkarizmatičnijih i najpopularnijih vođa, iako su neki nastavili govoriti i organizirati se unatoč velikom riziku. U ranim danima prosvjeda, primjerice, 17 iranskih civilnih aktivista, novinara i bivših vladinih dužnosnika izdalo je priopćenje pozivajući na mirnu tranziciju izvan Islamske Republike. Pahlavijeva podrška varira diljem zemlje i manja je u područjima s velikim udjelom iranskih etničkih manjina, poput Kurda, Azera ili Beludža, rekao je Maleki.

Fariba Baloch, aktivistica iz Londona koja se zalaže za prava iranske balučke manjine, rekla je da Pahlavi nije uspio stupiti u kontakt s etničkim manjinama kako bi razumio njihove potrebe ili ponudio plan kako bi masovni prosvjedi doveli do svrgavanja režima. „Kada prihvati odgovornost i kaže ‘Ja sam vođa,’ mora precizirati svoje sljedeće korake,“ rekla je Baloch.

Abdullah Mohtadi, glavni tajnik Komala stranke Iranskog Kurdistana i ključni član koalicije iz 2023., također je rekao da Pahlavi, koliko je njemu poznato, nije stupio u dijalog s kurdskim grupama. Široka etnička i politička raznolikost Irana „nije odražena ni u njegovoj politici, ni u njegovom djelovanju, ni u planovima koje je iznio,“ rekao je Mohtadi.