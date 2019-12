Tko je bila prava Lolita? Horor priča o pedofilu i curici (11)

U 73. godini, u svom domu nakon teške bolesti, preminula je u nedjelju navečer Sue Lyon, glavna glumica kontroverznog filma Lolita. Uloga djevojčice Lolite Sue je donijela instant slavu. Jedan od razloga zašto je uloga pripala baš njoj bio je i taj što ju nije smjela dobiti 12-godišnja djevojčica, iako je toliko godina imao lik Lolite u knjizi Vladimira Nabokova. Iako su neke stvari iz knjige promijenili, ‘Lolita’ je ostao jedan od najkontroverznijih filmova do dan danas.

Florence Sally Horner je imala 11 godina kada ju je oteo pedofil i držao u zatočeništvu gotovo dvije godine. Bilo je to 1948. godine, a njezina je priča najvjerojatnije inspirirala Nabokova da 1955. napiše roman.

Sally su njezini školski kolege nagovorili da ukrade bilježnicu iz lokalne trgovine u gradu Camdenu u američkoj saveznoj državi New Jersey.

U krađi ju je uhvatio sredovječni muškarac koji joj je rekao da je agent FBI-ja. Rekao joj je da je u problemu. Taj muškarac je bio Frank La Salle (50), osuđeni silovatelj.

Kubrick made lolita. Did you know that story is based on truth? A man "posing" as FBI abducted schoolgirl Sally Horner in the 40s. pic.twitter.com/r8cX4v35mZ