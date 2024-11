Tko je Doug Emhoff? Mogao bi postati prvi 'prvi gospodin' u povijesti SAD-a: 'To mi je čast'

Ima ona mnogo sjajnih ljudi koji joj daju političke savjete. Ja sam njezin partner, njezin najbolji prijatelj i njezin muž. I zbog toga sam ovdje. Tu sam da joj čuvam leđa, rekao je to 2020. suprug aktualne potpredsjednice Kamale Harris, Douglas Emhoff, koji bi mogao postati prvi gospodin u povijesti Bijele kuće. Od toga ga dijeli pobjeda njegove supruge nad Donaldom Trumpom.

No tko je zapravo suprug Kamale Harris?

Emhoff je rođen 13. listopada 1964. u Brooklynu, New York, a djetinjstvo je proveo u Old Bridgeu i Matawanu u New Jerseyju s roditeljima Mikeom i Barbarom, te bratom Andyjem i sestrom Jamie. Kada je bio tinejdžer, njegova obitelj preselila se u Kaliforniju. Emhoff je diplomirao na Sveučilištu Northridge i stekao doktorat prava. Potom je postao odvjetnik za zabavnu, sportsku i medijsku industriju, a svoju tvrtku otvorio je 2000., da bi je 2006. prodao.

Svoju suprugu je upoznao tako da ih je bliska prijateljica Kamale Harris spojila na na slijepo 2013. Emhoff i Harris počeli su se upoznavati preko poruka, koje je Emhoff započeo dok je bio na utakmici Los Angeles Lakersa. Sljedeći dan, Emhoff je Harris ostavio, kako je rekao za medije, "smiješnu poruku, koju ona i dalje čuva i pušta mu na godišnjicu svake godine".

U svojim memoarima, Harris je ispričala kako je Emhoff bio izravan s njom nakon njihovog prvog spoja.

- Jutro nakon našeg prvog spoja, Doug mi je poslao email s popisom svojih slobodnih termina za idućih nekoliko mjeseci. Email je glasio: "Prestar sam za igrice ili sakrivanje. Stvarno mi se sviđaš i želim vidjeti možemo li ovo učiniti uspješnim" - napisala je Harris.

Emhoff rekao kako je zaprosio Harris "usred razgovora koji nije bio nimalo romantičan

- Razmišljala je između piletine ili jela od kozica s tajlandskim rezancima - otkrio je Emhoff.

Par se vjenčao u općinskoj vijećnici u Santa Barbari u Kaliforniji, 22. kolovoza 2014. Harrisina sestra Maya bila je svećenica na ceremoniji, uz koju je bio i violončelist. Harrisina nećakinja Meena čitala je pjesmu Maye Angelou "Dodir anđela" tijekom ceremonije, a Emhoff i Harris svaki su napisali i pročitali svoje zavjete.

Inače, Emhoff je prije bio u braku s filmskom producenticom Kerstin Emhoff od 1992. do 2010. No Emhoff i Kerstin ostali su bliski prijatelji, a on je nastavio biti njezin odvjetnik i poslovni savjetnik nakon razvoda, sve dok nije napustio praksu prije inauguracije Harris kao potpredsjednice. U braku s Kerstin dobili su dvoje djece, Colea i Ellu Emhoff. Nakon rastave su odlučili dijeliti skrbništvo nad svojom djecom, a Harris je s Kerstin također u vrlo dobrim odnosima.

- Jedan od ključeva mog odnosa s Coleom i Ellom je njihova mama. Imamo svoju obitelj po krvi, a onda imamo svoju obitelj po ljubavi. Ja imam oboje. I to smatram pravim blagoslovom. Oni su moja djeca. I volim tu djecu do smrti, a obitelj postoji u mnogim oblicima - rekla je Harris nakon što su je prozvali kako ne zna što znači biti majka jer nema rođenu djecu.

Ella i Cole zovu Harris "Momala", kombinaciju njezinog imena i jidiške riječi za mama.

Nakon što je Harris postala prva žena, prva Amerikanka indijskog podrijetla i prva crna potpredsjednica, Emhoff je pak s druge strane postao prvi drugi gospodin.

- Čast mi je biti prvi muški supružnik američkog predsjednika ili potpredsjednika. Ali uvijek ću se sjećati generacija žena koje su služile na ovoj poziciji prije mene, često bez mnogo priznanja ili pohvala. Na njihovom naslijeđu napretka gradit ću kao drugi gospodin - rekao je Emhoff.