Tko je Hamza, dječak koji vodenim pištoljem maltretira Parižane i dijeli Francusku?

Četrnaestogodišnjak poznat kao Hamza postao je epicentar nacionalne debate u Francuskoj svojim vodenim pištoljem na obalama pariškog kanala Saint-Martin. Dok ga jedni vide kao simpatičnog uličnog vragolana, modernog Gavrochea, za druge je on simbol maloljetničke delinkvencije i "propale države" koji terorizira prolaznike. Njegova metoda priskrbila mu je nadimak "Hamza La Douane" (Hamza carina). Postavio je lažnu "carinsku kontrolnu točku" uz kanal, gdje zaustavlja bicikliste i vozače uz fiksnu tarifu: dva eura ili potpuno mokro odijelo. Hamza je objasnio da je inspiraciju pronašao u Alžiru, odakle potječe njegova obitelj.

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​- U Alžiru, kad platiš carinicima, ne pretražuju te... možeš samo proći - rekao je za Le Parisien.

- Dobio sam istu ideju.

Njegov otac, čiji identitet nije otkriven, ne vidi problem u tome.

​- On me pušta na miru jer zna da ne radim ništa loše. Samo povremeno zalijevam ljude i policiju - izjavio je Hamza, dodavši da njegova majka za to ne zna.

Foto: tiktok

Od dječje igre do ozbiljnih optužbi

No, ono što je počelo kao igra brzo je eskaliralo. Na društvenim mrežama pojavile su se snimke koje prikazuju daleko problematičnije ponašanje: guranje žene u kanal, bacanje stolice s mosta i jurnjavu na romobilu dok puši e-cigaretu.

Kritičare je posebno razbjesnio video koji je podijelio političar desnice Julien Odoul, u kojem Hamza navodno viče na ženu u njenom domu: "Začepi gubicu, prljava ku*vo... u ime Alaha, tvoja majka je ku*va". Policijski dosjei potvrđuju da se ne radi samo o prskanju vodom. Tinejdžer je priveden desetak puta od lipnja zbog optužbi koje uključuju vandalizam, nasilje u grupi, tešku krađu, vrijeđanje službenih osoba i opiranje uhićenju. Dva puta je uhićen zbog navodne krađe mobitela.

Navodno se smijao jednom od svojih uhićenja, govoreći da se barem može ohladiti u klimatiziranoj ćeliji.

Hamzine ludorije postale su svojevrsni Rorschachov test za francusko društvo. Za neke, on je simpatični, moderni Gavroche, dječak iz "Jadnika" koji se ruga vlastima. Lijevo orijentirani list Libération piše kako je Hamza prije svega "dijete kojem je potrebna zaštita", a ne meta desničarske hajke. Za druge je on lice rastuće maloljetničke delinkvencije, posebno nakon nedavnih nereda u kojima su maloljetnici predvodili pljačke. U jednoj televizijskoj debati proglašen je "simptomom propale države", a na mrežama "huliganom".

Vlasnik restorana čiju je terasu poprskao izjavio je da "svima smeta".

Foto: tiktok

Političar Julien Odoul iz stranke Nacionalno okupljanje bio je najoštriji. "Ljevičari govore o simpatičnom dečku koji se samo igra vodenim borbama. Koliko dugo ćemo tolerirati postupke ovog ološa?" napisao je na društvenim mrežama.

Dok se javnost svađa, Hamzina obitelj nudi podijeljenu sliku. Njegov otac inzistira da je Hamza "dobar dečko" koji "nikoga ne povrjeđuje", dok majka svaku kritiku naziva "rasističkom". Sam Hamza dijeli to mišljenje.

​- Ljudi kažu da sam siledžija. Većina ljudi su samo rasisti - rekao je za CNews.

Obitelj je angažirala odvjetnicu Elsu Marcel, koja je najavila tužbe protiv onih koji su dječaka rasistički vrijeđali. Tvrdi da su se "dječje vodene igre u nekoliko sati pretvorile u kontroverzu nacionalnih razmjera" koju je potaknula krajnja desnica. "Nazvan 'ološem' i 'huliganom', masovno vrijeđan i maltretiran, Hamza je sada meta neprijateljskih poruka i prijetnji", stoji u njenom priopćenju.

Alexandre Devecchio, urednik u Le Figarou, ponudio je drugačiju perspektivu: "U normalnoj zemlji gdje odrasli provode svoj autoritet, Hamza bi brzo bio vraćen na pravi put. U Francuskoj 21. stoljeća, u nedostatku granica, riskira da završi u zatvoru."

*uz korištenje AI-ja