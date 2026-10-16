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SRAMOTA TORCIDE

Tko je jedan od vođa sramotnog kortea u Splitu? Koketiranje s nacizmom i borac za 'braću'...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Tko je jedan od vođa sramotnog kortea u Splitu? Koketiranje s nacizmom i borac za 'braću'...
Foto: I. Ivanovic, Pixsell/screenshot/canva
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Njegova politička orijentacija nikad nije bila tajna. Još 2007. predovio je povorku torcidaša odjevenih u crne majice s natpisom “Hajduk Jugend”, što je izravno aludiranje na “Hitlerjugend”, jedna od simbola Trećeg Reicha.

Torcida je jučer prije utakmice u korteu došla do Poljuda. Ne bi to bilo ništa sporno da se tijekom šetnje ulicama Splita nisu skandirale antisemitske parole te spominjali Auschwitz i Adolf Hitler. 

Uzvikivanje se dogodilo koji sat prije samog početka utakmice Hajduka i Ajaxa na Poljudu, a sve su osudili i Vlada Republike Hrvatske, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta ali i neke političke stranke. 

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Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud VIDEO
Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Video: 24sata/pixsell


  
Tako su navijači ulicama Splita skandirali povike 'Gazi, gazi Židove', 'Auschwitz, Auschwitz', te 'ustaj Adolfe'. Također, desetak minuta prije kraja utakmice huligani sa sjevera Poljuda pirotehnikom su zaustavili susret, a prijetio je i prekid utakmice, zbog čega je ostatak stadiona zviždao. 

Na snimkama je vidljivo i kako je jedan od vođa kortea bio i Stipe Lekić, o kojem je nedavno Express pisao. Riječ je čovjeku koji je prije nekoliko mjeseci vodio prosvjed na splitskoj Rivi 'za braću' (braća su bili maskirani muškarci koji su upali na Dane srpske kulture u Gradskom kotoru Blatine). 

@hooligans.cz

15.10.2026, LIVE: Hajduk Split🇭🇷 - Ajαx Amsterdam🇳🇱, Torcida today, with the same car from 31 years ago—the last time Hajduk and Ajax played at Poljud, click here for more: https://hooligans.cz/2026/10/14/hajduk-split-aj%ce%b1x-amsterdam-15-10-2026/ All in one place. Tap to download. 🔗 hooligans.cz/app

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Lekić nije nepoznat splitskoj publici. Riječ je o dugogodišnjem članu Torcide, čovjeku koji je vodio mnogobrojna navijanja i znao podignuti cijelu sjevernu tribinu Poljuda na noge.

- Ne možeš biti normalan i tako dobro voditi navijanje. On digne cijeli Sjever, on je jednostavno duša tog dijela stadiona - opisuje ga jedan od sugovornika iz struktura Hajduka.

Po struci Lekić nije samo navijač. Poznanici kažu da je neko vrijeme vodio studio za tetoviranje, no njegova prava strast oduvijek su bile tribine i Hajduk.

- Ne znam gdje sad radi, vodio je jedno vrijeme studio za tetoviranje, ali čime se sad bavi, ne znam. To znaju njegovi prijatelji, navijači, ali oni imaju kodeks i to se drži među njima, ništa ne izlazi van - objašnjava nam sugovornik.

Svoja politička uvjerenja nikada nije skrivao. Još 2007. godine mediji su zabilježili povorku torcidaša predvođenih Lekićem, odjevenih u crne majice s natpisom “Hajduk Jugend”, što je izravno aludiranje na “Hitlerjugend” i simbol Trećeg Reicha, koji u kandžama, umjesto zloglasne Hitlerove svastike, drži Hajdukov amblem. Upitan tad o značenju tih majica, Lekić je rekao da mu se “sviđaju natpis i simbol” te dodao kako “Torcida uvijek naginje udesno”, ali da to “nema veze s nacizmom”.

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Lekić je svojedobno obnašao dužnost tajnika Torcide, a u jednom razdoblju bio je i u vrhu navijačkog vodstva. Godine 2012. objavljeno je kako on i tadašnje predsjedništvo napuštaju funkcije “zbog smjene generacija”. Ipak, njegova prisutnost nikad nije prestala. Lekić je bio među onima koji su, sa Žanom Ojdanićem, sudjelovali u izmjenama statuta Kluba navijača Torcida, otvarajući mogućnost da navijači stječu dionice u sportskim društvima.

Na društvenim mrežama kruže fotografije na kojima Lekić pozira ispred roštilja, razgolićen. Njegovo tijelo priča neku svoju priču: na ruci grb Splita, na prsima šahovnica i lik Ante Gotovine, među mnogim drugim tetovažama koje svjedoče o njegovim idolima i simbolima.

Njegova privrženost nacionalnim simbolima i ratnim herojima savršeno se uklapa u profil navijačkog vođe iz Splita.

- On je oduvijek bio ponosan što je Hrvat, katkad je i tvrdoglav, a jasno, nikad nije dao na svoj Hajduk - objašnjava njegov poznanik.

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