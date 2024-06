Tko je karate HDZ-ovac koji je ispred klijeti prebio vojnika pa pobjegao? Jenkač ima crni pojas

Siniša Jenkač, HDZ-ov gradonačelnik Novog Marofa, sudjelovao je u tučnjavi u noći na nedjelju. Jenkač se tijekom nedjelje nije javljao, a kako doznajemo od izvora bliskih istrazi, sudjelovao je u tučnjavi u kojoj je ozlijeđen 52-godišnji vojnik. Policija je prvobitno, bez objave identiteta, objavila kako je u nedjelju oko 1 sat u Orehovcu, na parkiralištu ispred vikend kuće došlo do verbalnog, a potom i tjelesnog sukoba u kojem su sudjelovali 45-godišnjak i 52-godišnjak.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Pokretanje videa... 00:59 [TOP 3 VIJESTI DANA] Karate HDZ-ovac prebio vojnika pa pobjegao | Video: 24sata/Video

Objavljeno je i kako je 45-godišnjak napustio mjesto događaja te kako tragaju za njim. Kasnije su dopunili informaciju te su naveli kako se 45-godišnjak sam javio u policijsku postaju u Novome Marofu, gdje je ispitan zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teška tjelesna ozljeda u pokušaju. Nakon toga je pušten na slobodu. Riječ je o Jenkaču.

Kako neslužbeno doznajemo, ozlijeđeni muškarac se 16. lipnja javio u objedinjeni hitni bolnički prijem u Varaždinu, gdje je pregledan od strane kirurga, a nakon obrade je otpušten. Preporučeno mu je da se u slučaju pogoršanja stanja javi u bolnicu.

U Novome Marofu je tijekom nedjelje i ponedjeljka ujutro o ovoj temi vladao zavjet šutnje. Na upit koji smo u nedjelju poslali Gradu nije bilo odgovora. Javio nam se tek zamjenik gradonačelnika Ivan Tuk, koji nije htio direktno odgovoriti na naše pitanje nego je rekao kako se kratko vidio s gradonačelnikom i da s njim nije ni o čemu razgovarao.

Čuo sam da je nešto bilo, zvao sam ga, ali se nije javio. Ne znam što se događa - komentirao nam je župan Varaždinske županije Anđelko Stričak.

Ipak, u ponedjeljak nam je stiglo Jenkačevo očitovanje o sudjelovanju u verbalnom, a potom i u fizičkom sukobu. Prenosimo ga:

- Mogu potvrditi da sam u spomenuto vrijeme, na spomenutoj lokaciji sudjelovao u incidentu te ovim putem izražavam žaljenje što sam u navedenom sudjelovao. Budući da je istraga u tijeku, ne smijem komentirati i iznositi detalje. Voljan sam dati komentar na cjelokupni događaj kada istraga i cjelokupni proces službeno završe. Tada ću komentirati sve okolnosti događaja - poručio je gradonačelnik Novog Marofa.

Iz Ministarstva obrane su nam također potvrdili kako je u noći tijekom vikenda došlo do sukoba u kojem je ozlijeđena djelatna vojna osoba.

- Pripadniku Oružanih snaga Republike Hrvatske pružena je liječnička pomoć u Općoj bolnici Varaždin, gdje su utvrđene lakše tjelesne ozljede te je otpušten kući. Sve ostale informacije u nadležnosti su Ministarstva unutarnjih poslova, koje provodi nadležno postupanje u predmetnom slučaju - poručili su iz MORH-a.

Iz HDZ-a kažu da osuđuju svaki oblik nasilnog ponašanja. Nakon što se utvrde i razjasne sve okolnosti i činjenice, očitovat će se nadležna stranačka tijela u skladu s Etičkim kodeksom i Statutom, poručuju iz stranke.

Inače, Siniša Jenkač u svojoj biografiji na službenim stranicama Grada Novog Marofa navodi da se 20 godina aktivno bavi karateom te da je završio Olimpijsku akademiju za trenera karatea. Također je apsolvent na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.

- Nositelj sam crnog pojasa 3.˚ DAN. Od najvećih sportskih uspjeha mogu spomenuti: Europsku medalju u karateu – srebrna medalja na prvenstvu Europe, Grenoble Francuska 2000. godine, zbog čega sam proglašen za najboljeg sportaša Grada Novog Marofa iste godine. U sportu sam i dalje aktivan kao trener u Karate klubu Okinawa Novi Marof, gdje sam posebno posvećen radu s djecom i mladima - napisao je na stranicama Novog Marofa. Portal evaraždin svojevremeno je pisao kako su članovi Okinawe Novi Marof snimili i trash film za kojeg su dobili nagradu.

Jenkač je također i osnivač i dopredsjednik Športskog društva Ključ, u kojem aktivno radi, a i tajnik je udruge privatnih šumoposjednika Graber Novi Marof.

Jenkačev politički put krenuo je s funkcijom predsjednika mladeži Gradskog odbora HDZ-a Novi Marof, a u dva mandata je bio i potpredsjednik Županijskog odbora HDZ-ove mladeži. Od 2008. do 2012. godine bio je potpredsjednik Gradskog odbora HDZ-a, a u ožujku 2012. izabran je za predsjednika Gradskog odbora HDZ-a Novi Marof. U svojoj biografiji navodi da je iskustvo u upravljanju gradom stekao kao član Gradskog poglavarstva od 2006. do 2009. godine, a od 2009. do 2015. bio je vijećnik Gradskog vijeća. U 2015. je na prijevremenim izborima izabran za gradonačelnika. U imovinsku karticu upisao je stan od 66 kvadrata u Varaždinu vrijedan 132.500 eura te osobni automobil Peugeot 2008., star sedam godina i vrijedan 13.000 eura.

Jenkač nije prvi HDZ-ovac koji je sudjelovao u tučnjavi. Prije dvije godine, varaždinski župan Anđelko Stričak se pijan potukao u kafiću u Varaždinu i bio prijavljen za narušavanje javnog reda i mira. Tu je i Alojz Tomašević, bivši župan požeško-slavonski koji je osuđen zbog premlaćivanja supruge. Zbog nasilja u obitelji je priveden i Vjekoslav Potočanec, bivši šef Centra za socijalnu skrb u Požegi.