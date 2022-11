Tko je najpopularniji? HDZ-u i dalje raste potpora, sve manje ljudi biralo bi Možemo ili Most

HRT je objavio novo istraživanje HRejting o popularnosti političara. Istraživanje je provedeno na uzorku od 1400 ispitanika, a podaci su prikupljeni od 14. do 17. studenog.

Prema istraživanju, HDZ je uvjerljivo prvi s potporom četvrtine birača (25,7 posto), a u odnosu na listopad jedino je njima i rastao rejting i to za 1,12 posto.

Kako je popularnost HDZ-a rasla, tako je padala popularnost lijeve i desne oporbe. SDP je ovog mjeseca na 15,7 posto, što je pad od 0,53 posto. Otprilike u istom minusu je i Možemo! koje je u minusu od 0,47% i koji studeni završavaju s potporom 10,8% birača.

Najveći pad u zadnji mjesec dana zabilježio je Most s padom od 0,82 posto i trenutno ima 8,5 posto. Domovinski pokret peta je i posljednja stranka koja bi prešla izborni prag s potporom od 5,5 posto.

Od ostalih stranaka najbolje kotira Centar koji je u odnosu na listopad uspio doseći 3 posto, a zatim slijede Socijaldemokrati (1,5%), HSS (1,3%), Fokus (1,2%), Radnička fronta (1,2%), IDS (1,0%). U skupini ispod 1% potpore većina je stranaka vladajuće koalicije, poput HNS-a (0,9%), HSU-a (0,9%), HSLS-a (0,6%), donedavno i Reformista (0,7%). A tu su još Hrvatski suverenisti (0,9%), Ključ Hrvatske (0,9%) i na samom začelju stranka pokojnog Milana Bandića.

Neodlučnih je ovog mjeseca 18 posto.

Što se tiče popularnosti stranaka u pojedinim dobnim skupinama, biračima od 18 do 30 godina je prvi izbor Možemo! (24,4 posto), a zatim HDZ (23,3 posto). Samo 10,7 posto zaokružilo bi SDP, a za birače u 30-ima ta stranka kao i da ne postoji.

Za njih su prvi izbor HDZ (17,2 posto), Možemo! (15,2 posto) i Most (11, 2 posto). Za iste tri stranke, samo drugim redoslijedom odlučuje se i dobna skupina do 50 godina - HDZ (18,8 posto), Most (13,8 posto) i Možemo! (13,4 posto).

SDP bolje kotira jedino kod birača do 60 i do 70 godina, a za njih će se odlučiti i to odmah nakon HDZ-a i generacija starija od 70 godina. Treći izbor u skupini između 50 i preko 70 godina je desna politička opcija - Most ili Domovinski pokret.

