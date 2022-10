Tko je novi ruski zapovjednik? Poznat je po brutalnosti, ali i tituli heroja Ruske Federacije

Sergeja Surovikina novi je generalni zapovjednik za ratne operacije protiv Ukrajine. Novi general poznat je po brutalnosti, a ranije je igrao ključnu ulogu u ruskim operacijama u Siriji tijekom kojih su ruski borbeni zrakoplovi prouzročili ogromne štete u područjima pod kontrolom pobunjenika, piše CNN.

Bivši poručnik ruskog zrakoplovstva, Gleb Irisov, koji je služio pod njim u Siriji otkrio je da je Surovikin bio 'vrlo blizak Putinovom režimu' te da 'nikada nije imao političkih ambicija, pa je uvijek izvršavao plan točno onako kako je vlada htjela'.

Analitičari smatraju kako postavljanje Surovikina za generala neće promijeniti način na koji ruske snage vode rat, ali da to ipak govori o Putinovom nezadovoljstvu prethodnim zapovjednim operacijama.

Svoju službu započeo je u Afganistanu 1980-ih prije nego što je zapovijedao postrojbom u Drugom čečenskom ratu ​2004. godine. Njegovo imenovanje pozdravio je čečenski čelnik Ramzan Kadirov, koji je pozvao Rusiju da 'poduzme drastičnije mjere​' ​uključujući upotrebu 'nuklearnog oružja male snage' u Ukrajini nakon nedavnih neuspjeha.

- Sergeja osobno poznajem vrlo dobro gotovo 15 godina. Definitivno mogu reći da je on pravi general i ratnik, iskusan, svojeglav i zapovjednik koji uvijek iznad svega drži domoljublje, čast i poštovanje - objavio je Kadirov na društvenim mrežama nakon imenovanja.

'Mrzili su ga'

Irisov, koji je nekad bio podređen Surovikinu, napustio je svoju petogodišnju karijeru u oružanim snagama nakon Sirije jer su njegovi politički stavovi bili u sukobu s onim što je iskusio.

- Naravno, razumijete tko je u pravu, a tko u krivu. Nagledao sam se puno stvari, budući da sam bio unutar sustava - kazao je Irisov.

Irisov je tada bio tajni izvjestitelj ruske državne novinske agencije TASS. Njegova supruga je tamo radila, a on je u to vrijeme smatrao da je to 'jedina glavna informativna agencija' koja je pokušavala pokrivati vijesti na 'nepristran' način, s 'nekom mogućnošću slobode govora - pojasnio je.

- Sve se promijenilo 24. veljače kada je Putin pokrenuo 'specijalnu vojnu operaciju' protiv Ukrajine i kada je TASS dobio naredbu od sigurnosne službe FSB-a i ministarstva obrane 'da će svi biti procesuirani ako ne budu provodili propagandnu shemu' - rekao je Irisov.

Za CNN je rekao da 'ništa ne može opravdati ovaj rat'. Zbog brojnih vojnih kontakata znao je da je već u prvim danima rata bilo mnogo žrtava.

- Pokušao sam objasniti ljudima da će ovaj rat dovesti do kolapsa Rusije… to će biti velika tragedija ne samo za Ukrajince nego i za Rusiju - rekao je Irisov.

Iz Moskve je s trudnom suprugom i malim djetetom pobjegao 8. ožujka 2022., nakon što se suprotstavio invaziji. Dao je otkaz u TASS-u i potpisao peticije i otvoreno pismo protiv rata. Putovali su kroz Armeniju, Gruziju, Tursku i stigli u Meksiko gdje su pomoć zatražili od veleposlanstva SAD-a.

Dok je služio u zračnoj bazi Latakia u Siriji 2019. i 2020., radio je na sigurnosti i kontroli zračnog prometa. Tada je više puta vidio Surovikina te je razgovarao s nekim drugim visokim časnicima koji su mu bili podređeni.

- Jako je razljutio mnoge ljude – mrzili su ga - rekao je Irisov, opisujući kako 'izravnog' i 'direktnog' generala nisu voljeli u stožeru zbog načina na koji je pokušao implementirati svoje pješačko iskustvo u zračne snage.

Irisov kaže kako razumije da je Surovikin imao jake veze s plaćeničkom grupom Wagner čije je djelovanje u Siriji odobrio Kremlj.

Dobio titulu heroja

Njegova je šarolika vojna karijera počela 1983., a Godine 2004., prema izvješćima ruskih medija i najmanje dva think tanka, on je tako žestoko prekorio podređenog da si je podređeni oduzeo život.

U knjizi think tanka Jamestown Foundation navodi se da su tijekom neuspješnog pokušaja državnog udara protiv tadašnjeg sovjetskog predsjednika Mihaila Gorbačova u kolovozu 1991. vojnici pod Surovikinovim zapovjedništvom ubili tri prosvjednika, zbog čega je Surovikin proveo najmanje šest mjeseci u zatvoru.

U izvješću iz 2020., Human Rights Watch nazvao ga je 'nekim tko bi mogao snositi zapovjednu odgovornost za desetke zračnih i kopnenih napada na civilne objekte i infrastrukturu kršeći zakone rata' tijekom ofenzive u Idlibu u Siriji u razdoblju od 2019. do 2020. godine. U napadima je ubijeno najmanje 1600 ​civila, a oko 1,4 milijuna ljudi prisilili su na raseljavanje.

Tijekom operacija u Siriji dobio je titulu Heroja Ruske Federacije.

U veljači ove godine, Surovikin je sankcioniran od strane Europske unije 'zbog aktivnog podržavanja i provedbe radnji i politika koje potkopavaju i ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i neovisnost Ukrajine, kao i stabilnost ili sigurnost u Ukrajini'.

Tri razloga za imenovanje

Irisov vjeruje da postoje tri razloga zašto je sada postavljen na čelo operacija u Ukrajini: njegova bliskost s vladom i Putinom; njegovo međugransko iskustvo s pješaštvom i zrakoplovstvom; i njegovo iskustvo od ljeta zapovijedajući ruskim snagama u južnim ukrajinskim regijama Herson, Zaporižje i Krim.

To su područja koja Putin pokušava kontrolirati 'pod svaku cijenu', rekao je Irisov.

Samo dva dana nakon Surovikinovog imenovanja u subotu, Rusija je započela svoje najteže bombardiranje Ukrajine od prvih dana rata.

Andrea Kendall-Taylor, direktorica Transatlantskog sigurnosnog programa pri Centru za novu američku sigurnost, također je ovog tjedna rekla za CNN da Surovikinovo imenovanje 'odražava nadmoć mnogih tvrdokornih glasova unutar Rusije… koji pozivaju Putina da napravi promjene i da dovedite nekoga tko bi bio voljan izvršiti ove nemilosrdne napade'.

