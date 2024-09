Tko je novi šef partije? Bio je u HDZ-u, ima bujnu imovinu, a na svadbi je obukao i vjenčanicu...

Izbori su završeni! U SDP-u ima mjesta za svakoga te zahvaljujem svim članicama i članovima SDP će se prilagođavati vremenu i prostoru u kojem živim te će i dalje biti pobjednička stranka s naglaskom na lijeve ekonomske politike i na ono što smo mi duboko u sebi, a to je u našem krvožilnom sustavu antifašizam, to je borba za ravnopravnost, borba za pravo žena, seksualne manjine, to smo mi! U Hrvatskoj nema niti jedne političke stranke koja se u tom dijelu može s nama pariti.

Izjavio je to novi predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić koji je u subotu na izborima pobijedio gradonačelnika Makarske Zorana Paunovića s oko 1000 glasova prednosti. Hajdaš Dončić je dobio 4447 glasova, odnosno 56,46 posto, dok je Paunović osvojio 3430 glasova, odnosno 43,54 posto glasova.

No tko je zapravo novi šef partije?

Dončić je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1999., a magistrirao je na istom fakultetu 2002. Doktorat ekonomije stekao je na Ekonomskom fakultetu u Splitu, 2012. Bio je referent uvoza i izvoza u tvrtki Regeneracija d.o.o. u Zaboku, od 2001. do 2002. godine. Od 2002. viši je predavač na Visokoj poslovnoj školi Libertas. Od 2002. do 2006. bio je pročelnik za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam i komunalne djelatnosti Krapinsko-zagorske županije. Na mjesto direktora Zagorske razvojne agencije dolazi 2006. godine, a 2009. izabran je za župana Krapinsko-zagorske županije. Kampanju za župana je vodio pod sloganom "Hajdaša za pajdaša".

Po preuzimanju vlasti u županiji, navodno je čvrstom rukom krenuo uvoditi red pa je tako zabranio dolazak na posao u minicama, majicama s dubokim dekolteima, kao i u kratkim hlačama. U pravila je uvrštena i zabrana nošenja petodnevne brade.

Član je SDP-a od 2005., a 2007. postaje član Glavnog odbora stranke. Godine 2009. postaje predsjednik SDP-a Krapinsko-zagorske županije. Tijekom vlade Zorana Milanovića, od 2012. do 2016. obnašao je dužnost ministra pomorstva, prometa i infrastrukture.

Oženjen je, te otac kćeri i sina. Govori i engleski jezik. Uspješno je prebolio sarkoidozu, zbog čega je sada vegetarijanac. Zanimljivo, bio je član HDZ-a, kasnije objašnjavajući da je njegov pokojni otac u jednom trenutku učlanio cijelu obitelj u tu stranku te da nije bio aktivan član.

Hajdaš Dončić jedan je od rijetkih muškaraca koji je uzeo prezime svoje supruge, odnosno dodao ga svom.

- Ženu sam upoznao na FUK-u, Festivalu urbane kulture u Krapini. Ona je također bila aktivistica u civilnom sektoru. Bilo mi je potpuno prirodno dodati prezime svoje supruge. Uzeo sam ga je jer se zalažem za potpunu ravnopravnost i zato što sam želio pokazati koliko je volim. Možda je samo moja mama bila malo zbunjena, ali nisam nikada imao problema zbog toga. Nitko mi nije ništa rekao, ali iskreno, bolio bi me đon i da je - ispričao je svojedobno.

Otkrio je kako je na svadbi obukao maminu vjenčanicu.

- Imao sam veliki tulum u dvorcu Veliki Tabor, svirali su neki DJ-evi iz Španjolske, porijeklom Romi, nije bilo ni pozivnica, bila je jedna velika zabava. Čak sam napravio zafrkanciju, prvo sam se ženio u crkvi u Varaždinu kod kapucina, jer su oni po meni lijevo krilo crkve. Običaj je da mladoženja dođe po mladu, ali pošto sam ja iz Zaboka, a ona iz Kumrovca, oni su pokupili mene. Obukao sam maminu vjenčanicu i malo sam ih šokirao - rekao je Hajdaš Dončić.

Gostujući u emisiji Aleksandra Stankovića priznao je da je kao tinejdžer probao marihuanu te da ima tetovažu. Voli rock glazbu, sluša Hladno pivo i TBF i kad mu posao dopušta, voli otići na neki od rock koncerata. Na svojoj web stranici je naveo kako Voli kuhanje, u prošlosti je trenirao borilačke sportove, bavi se plivanjem i igra badminton. Sebe vidi kao ultraliberalnog čovjeka, otvorenog, poduzetnog, inovativnog, energičnog i vještog u komunikaciji i prezentaciji.

Na zadnjim parlamentarnim izborima nosio je SDP-ovu listu u III. izbornoj jedinici koja je osvojila prvo mjesto s gotovo deset posto boljim rezultatom od HDZ-a. Novi šef partije dobio je 21.765 preferencijalnih glasova.

Prema imovinskoj kartici kao saborski zastupnik, ali i potpredsjednik Hrvatskog sabora zarađuje 2865 eura, a na godišnjoj razini zarađuje i oko 5000 eura od edukacijske djelatnosti. Uz to, zarađuje i 2389 eura godišnje od drugog dohotka. Nema prijavljene štednje, ali zato ima popriličnu imovinu.

Tako je prijavio kuću u Zaboku od 1058 m2 koju je procijenio 92.905 eura, kao i voćnjak od 924 m2 vrijedan oko 1500 eura. Ima još jednu kuću u Zaboku od 525 m2 vrijedne oko 13.000 eura, kao i oranice u Donjoj Stubici i dvije u Zaboku. U Zaboku je suvlasnik šume od 3330 m2, a njegova supruga je vlasnica vikendice u Tkonu veličine 619 m2 koju su procijenili na 670.000 eura.

Supruge je vlasnica i automobila MG 1.5 PHEV MY23 iz 2023. vrijednog oko 40.000 eura. Njegova supruga je i vlasnica 3 dionice u Privrednoj banci Zagreb, gdje i radi te prima 1350 eura plaće. Na njoj se nalazi i kredit od 39.458 koji su podignuli 2019. po kamatnoj stopi od 2,1 posto.

Hajdaš Dončić je i član nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak.