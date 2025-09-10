Tko je propucani Trumpov saveznik Charlie Kirk? 'Jedan je od najutjecajnijih lica desnice...'

Na događaju na sveučilištu Valley u američkoj saveznoj državi Utah upucan je američki desničarski politički aktivist, autor i voditelj Charlie Kirk. Kirk je jedan od bližih Trumpovih saveznika, američki predsjednik je nakon pucnjave objavio kako je riječ o "sjajnom tipu od glave do pete". Pozvao je sve da se pomole za Kirka.

Iako su sa sveučilišta nakon pucnjave objavili kako je osumnjičena osoba za pucnjavu uhvaćena, to su kasnije demantirali!

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke na kojima se čuje trenutak pucnja, zatim i vidi kako je Kirk pogođen. Okupljeni studenti razbježali su se kad se čuo pucanj. Iz njegove organizacije objavili su kako je pogođen u vrat i da je u bolnici... Navodno je pogođen sa skoro 200 metara udaljenosti.

Foto: Trent Nelson/The Salt Lake Tribu

CNN piše kako je upucan u trenutku dok je odgovarao na pitanje o transrodnim masovnim ubojicama. Kirk na ovakvim događajima debatira sa studentima i okupljenima.

Tko je Charlie Kirk?

Kirk, osnivač konzervativne organizacije Turning Point USA (TPUSA), postao je jedna od najutjecajnijih figura američke desnice i ključni saveznik predsjednika Donalda Trumpa. Sa samo 30 godina, Kirk je od studentskog aktivista prerastao u medijskog mogula i pokretača političkih promjena koji oblikuje Trumpov konzervativni pokret.

Foto: Republican National Convention/R

Odrastao u predgrađu Chicaga, Kirk je politički aktivizam započeo još u srednjoj školi. Ključni trenutak koji ga je definirao bila je odbijenica s Vojne akademije West Point. Kirk je tvrdio da je njegovo mjesto pripalo "manje kvalificiranom kandidatu drugačijeg spola i drugačijeg uvjerenja", što je potaknulo njegovu "politiku ogorčenosti".

Umjesto fakulteta, s 18 godina je 2012. godine osnovao organizaciju "Turning Point USA". Organizacija je zamišljena kao platforma za promicanje vrijednosti slobodnog tržišta i ograničene vlade na američkim sveučilištima. Uz potporu moćnih konzervativnih donatora, TPUSA je brzo postala dominantna sila na kampusima, s višemilijunskim proračunom i tisućama ogranaka diljem zemlje.

Kirkov put obilježen je dramatičnom promjenom stavova. Prije samo nekoliko godina, čvrsto je zagovarao odvojenost crkve i države. "Imamo odvojenost crkve i države i trebali bismo to podržati", izjavio je 2018. godine. Međutim, do 2022. njegov se stav potpuno promijenio. "Ne postoji odvojenost crkve i države. To je izmišljotina. To je fikcija. Nije u Ustavu", rekao je u svom podcastu.

Ova transformacija odražava širi trend unutar Republikanske stranke i MAGA pokreta. Kirk je postao jedan od najglasnijih zagovornika kršćanskog nacionalizma, pozivajući kršćane da politički aktivizam vide kao središnji dio svoje vjere..

- Nazvati ga vatrenim govornikom bilo bi preblago, on je odlučni Trumpov pristaša koji je izgradio ogromnu publiku putem svoje organizacije Turning Point, koja ima prisutnost na stotinama sveučilišta diljem zemlje. Kirk i njegova skupina mladih konzervativaca preplavljuju prostor putem društvenih medija i podcasta, a njegova sposobnost privlačenja masa dovela ga je do ključne uloge u Trumpovom MAGA pokretu - piše o Kirku BBC.

Foto: CHENEY ORR/REUTERS

Kirkova odanost Donaldu Trumpu seže još od predsjedničke kampanje 2016., kada je pomagao Donaldu Trumpu Jr. Ubrzo je postao redoviti gost na kabelskoj televiziji i čest govornik na Trumpovim skupovima. Nakon izbora 2020., Kirk je aktivno promicao neutemeljene tvrdnje o izbornoj prijevari. Njegov uspon prate i brojne kontroverze. Kritičari ga optužuju za širenje dezinformacija o COVID-19 i ishodu izbora, a njegova organizacija suočila se s optužbama za rasizam i stvaranje neprijateljskog okruženja.

Kirk je uspješno izgradio medijsko carstvo. Njegova radijska emisija i podcast "The Charlie Kirk Show" među najslušanijima su u SAD-u, a na društvenim mrežama doseže milijune ljudi. Autor je nekoliko bestselera, uključujući The MAGA Doctrine.