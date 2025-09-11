Ravnatelj FBI-a: Uhićen je osumnjičeni za ubojstvo Kirka

Navodni ubojica američkog konzervativnog influencera Charlieja Kirka, koji je preminuo u bolnici nakon ranjavanja tijekom skupa na Sveučilištu u Utahu, uhićen je, potvrdio je u srijedu ravnatelj FBI-a Kash Patel.

POGLEDAJTE GALERIJU

"Osumnjičenik za stravičnu pucnjavu u kojoj je danas poginuo Charlie Kirk sada je u pritvoru", objavio je ravnatelj FBI-a na X-u ne navodeći detalje.

Prema snimkama sa skupa na Sveučilištu Utah Valley u Oremu u Utahu koje kruže društvenim mrežama, Kirk, inače bliski saveznik predsjednika Donalda Trumpa i konzervativni influencer, je držao govor okupljenoj publici kada je ustrijeljen u vrat. U teškom stanju je prevezen u bolnicu na hitnu operaciju, no preminuo je.

Tko je bio Kirk?

Kirk, osnivač konzervativne organizacije Turning Point USA (TPUSA), postao je jedna od najutjecajnijih figura američke desnice i ključni saveznik predsjednika Donalda Trumpa. Sa samo 30 godina, Kirk je od studentskog aktivista prerastao u medijskog mogula i pokretača političkih promjena koji oblikuje Trumpov konzervativni pokret.

Odrastao je u predgrađu Chicaga, Kirk je politički aktivizam započeo još u srednjoj školi. Ključni trenutak koji ga je definirao bila je odbijenica s Vojne akademije West Point. Kirk je tvrdio da je njegovo mjesto pripalo "manje kvalificiranom kandidatu drugačijeg spola i drugačijeg uvjerenja", što je potaknulo njegovu "politiku ogorčenosti".

Umjesto fakulteta, s 18 godina je 2012. godine suosnovao organizaciju "Turning Point USA". Organizacija je zamišljena kao platforma za promicanje vrijednosti slobodnog tržišta i ograničene vlade na američkim sveučilištima. Uz potporu moćnih konzervativnih donatora, TPUSA je brzo postala dominantna sila na kampusima, s višemilijunskim proračunom i tisućama ogranaka diljem zemlje.

Kirkov put obilježen je dramatičnom promjenom stavova. Prije samo nekoliko godina, čvrsto je zagovarao odvojenost crkve i države. "Imamo odvojenost crkve i države i trebali bismo to podržati", izjavio je 2018. godine. Međutim, do 2022. njegov se stav potpuno promijenio. "Ne postoji odvojenost crkve i države. To je izmišljotina. To je fikcija. Nije u Ustavu", rekao je jednom prilikom u svom podcastu.

Ova transformacija odražava širi trend unutar Republikanske stranke i MAGA pokreta. Kirk je bio jedan od najglasnijih zagovornika kršćanskog nacionalizma, pozivajući kršćane da politički aktivizam vide kao središnji dio svoje vjere..

- Nazvati ga vatrenim govornikom bilo bi preblago, on je odlučni Trumpov pristaša koji je izgradio ogromnu publiku putem svoje organizacije Turning Point, koja ima prisutnost na stotinama sveučilišta diljem zemlje. Kirk i njegova skupina mladih konzervativaca preplavljuju prostor putem društvenih medija i podcasta, a njegova sposobnost privlačenja masa dovela ga je do ključne uloge u Trumpovom MAGA pokretu - pisao je ranije o Kirku BBC.

Kirkova odanost Donaldu Trumpu sezala je još od predsjedničke kampanje 2016., kada je pomagao Donaldu Trumpu Jr. Ubrzo je postao redoviti gost na kabelskoj televiziji i čest govornik na Trumpovim skupovima. Nakon izbora 2020., Kirk je aktivno promicao neutemeljene tvrdnje o izbornoj prijevari. Njegov uspon pratile su i brojne kontroverze. Kritičari su ga optuživali za širenje dezinformacija o COVID-19 i ishodu izbora, a njegova organizacija suočila se s optužbama za rasizam i stvaranje neprijateljskog okruženja.

Njegova radijska emisija i podcast "The Charlie Kirk Show" među najslušanijima su u SAD-u, a na društvenim mrežama dosezao je milijune ljudi. Bio je autor nekoliko bestselera, uključujući The MAGA Doctrine.

Umro je u 31. godini.

Ovdje pratite sve oko ubojstva Kirka iz minute u minutu