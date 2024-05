Tko je prvi čovjek Irana? Dio je 'odbora smrti', krvavo je gušio prosvjede i postrožio zakone...

Helikopter iranskog predsjednika Ebrahima Raisija (63) srušio se u planinama, a prema informacijama koje su objavili iranski mediji, život mu je ugrožen. Na mjesto nesreće upućene su sve hitne službe, a akciju spašavanja otežavaju loši vremenski uvjeti te gusta magla. Raisi je putovao u iransku pokrajinu Istočni Azerbajdžan.

Ebrahim Raisi (63) je iranski konzervativni političar, muslimanski pravnik i izabrani predsjednik Irana. Izabran za predsjednika na iranskim predsjedničkim izborima 2021. godine. Raisi je prilikom stupanja na vlast preuzeo Iran za vrijeme duboke ekonomske krize "zategnute" američkim sankcijama, zbog spornog nuklearnog programa.

No on nije vrhovni vođa Irana, već je to Ali Hamenei (85) koji je na tu dužnost izabran 1989. i bit će na njoj sve do svoje smrti.

Član je 'odbora smrti'

Raisi je jedan od četvero ljudi u tužilačkom odboru, koji je bio odgovoran za pogubljenje tisuća političkih zatvorenika u Iranu 1988. godine, pa ga vladini protivnici, a neki i zapadni mediji, nazivaju "odborom smrti". Zbog toga ga je SAD tada djelomično stavio pod sankcije, a specijalni izvjestitelji Ujedinjenih naroda optužio ga je za zločine protiv čovječnosti.

Iran's President Ebrahim Raisi on a short visit to Sri Lanka | Foto: DINUKA LIYANAWATTE/REUTERS

Raisi je obavljao i obavlja niz dužnosti u iranskom pravosudnom sustavu, poput zamjenika glavnog suca (2004. – 2014.), državnog odvjetnika (2014. – 2016.) te glavnog suca (od 2019.).

Raisi otkako je stupio na dužnost, postrožio zakone o ćudoređu, nadgledao krvavo gušenje protuvladinih prosvjeda i zauzeo tvrd stav u pregovorima sa svjetskim silama o iranskom nuklearnom programu. Tijekom njegovog mandata sve se više ljudi u Iranu buni pogotovo ako su bile uhićene žene ili mučene zato što su se protivile pokrivanju kose. Samo 2022. godine policija za ćudoređe ubila je najmanje 200 prosvjednika. Naime, nakon smrti Mahse Amini u rujnu 2022. godine, djevojke koja je umrla u policijskom pritvoru nakon što je navodno nosila "neprikladan" hidžab, krenuli su veliki prosvjedi.

Iranian President Ebrahim Raisi attends a TV interview in Tehran | Foto: Iran's Presidency/WANA (West Asi

Za Raisijeva mandata ojačala je vojna kontrola u susjednim zemljama tako da Iran kontrolira snage u Iraku, Jemenu, Libanon, Siriji i palestinskim područjima.

U ožujku 2023. godine rivali Iran i Saudijska Arabija potpisali su iznenadni sporazum kojim su obnovili diplomatske odnose.

Rat Izraela u Gazi doveo je do porasta tenzija u regiji, a niz eskalacija dovele su do toga da je Teheran lansirao stotine projektila i raketa direktno na Izrael u travnju 2024. godine. Iran je također naoružavao Rusiju u ratu protiv Ukrajine.

Raisija se od 2019. godine spominjalo kao mogućeg nasljednika Ali Hameneija.

Raisijeva supruga Jamileh Alamolhoda koja se za njega udala s 18 godina, je profesorica na sveučilištu u Iranu. U braku su dobili dvije kćeri, a imaju i dvoje unučadi. Jedna kćer je studirala sociologiju, a druga fiziku.