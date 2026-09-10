Tko je Radolović koja se skoro potukla jer je spomenula incest? Htjeli joj podmetnuti fejk video

Sanja Radolović (37) rodila se u Puli, završila je Fakultet ekonomije i turizma. Netko joj je pokušao podmetnuti snimku na kojoj žena plave kose hoda i razotkriva ogrtač, insinuirajući da je to ona. Sad je opet u fokusu jer se gotovo potukla s kolegicom Irenom Peruško
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Sanja Radolović (37) rodila se u Puli, završila je Fakultet ekonomije i turizma
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Sanja Radolović (37) rodila se u Puli, završila je Fakultet ekonomije i turizma |
Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Sanja Radolović (37) rodila se u Puli, završila je Fakultet ekonomije i turizma
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Netko joj je pokušao podmetnuti snimku na kojoj žena plave kose hoda i razotkriva ogrtač, insinuirajući da je to ona
No SDP-ovka kaže kako je to čista laž i da gospođica na snimci ima tetovaže, a ona ih nema
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija
Ima doktorat iz područja društvenih znanosti - polje ekonomije. SDP-ova je kandidatkinja za istarsku županicu, saborska zastupnica i predsjednica saborskog odbora za turizam
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija
Radolović se gotovo potukla s Irenom Peruško, vijećnicom s liste Borisa Miletića.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL (ilustracija)
Na sjednici Istarske županije Irena Peruško optužila je načelnika Vižinade Marka Ferenca. No potom je na govornicu izašla Sanja Radolović koja je rekla da je gospođa Peruško istupila u ime Kluba Borisa Miltetića odmah nakon što je njezin sin podnio izvješće o Programu rada Savjeta mladih Istarske županije za 2026. godinu.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
'Glasala je za to izvješće, a nije se izuzela. Prozivate načelnika Ferenca, a vi provodite incest promovirajući svog sina u Savjetu mladih', rekla je Radolović nakon čega je Peruško počela vikati iz vijećničke klupe pa je nastao kaos i sjednica je prekinuta.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Srecko Niketic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Sasa Miljevic / PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Sasa Miljevic / PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Sasa Miljevic/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija