Tko je Radolović koja se skoro potukla jer je spomenula incest? Htjeli joj podmetnuti fejk video

'Glasala je za to izvješće, a nije se izuzela. Prozivate načelnika Ferenca, a vi provodite incest promovirajući svog sina u Savjetu mladih', rekla je Radolović nakon čega je Peruško počela vikati iz vijećničke klupe pa je nastao kaos i sjednica je prekinuta. | Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija