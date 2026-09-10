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SDP-OVKA U FOKUSU

Tko je Radolović koja se skoro potukla jer je spomenula incest? Htjeli joj podmetnuti fejk video

Sanja Radolović (37) rodila se u Puli, završila je Fakultet ekonomije i turizma. Netko joj je pokušao podmetnuti snimku na kojoj žena plave kose hoda i razotkriva ogrtač, insinuirajući da je to ona. Sad je opet u fokusu jer se gotovo potukla s kolegicom Irenom Peruško
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Zagreb: SDP o inflaciji i mjerama Vlade
Sanja Radolović (37) rodila se u Puli, završila je Fakultet ekonomije i turizma | Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
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Sanja Radolović (37) rodila se u Puli, završila je Fakultet ekonomije i turizma | Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Komentari 8

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