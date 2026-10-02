Tko je SDP-ovka koja je vodila prijatelje u Strasbourg: U EU parlament ušla s 1005 glasova

SDP-ova eurozastupnica Romana Jerković našla se u središtu skandala otkrićem POLITICO-a, prema kojem je u prosincu 2024. godine na trošak EU poreznih obveznika organizirala studijski posjet Strasbourgu za svoju sestru i prijatelje. Sve je, prema procjenama, stajalo oko 12.000 eura.

Prema dokumentima koje je vidio POLITICO, među sudionicima posjeta bili su sestra Romane Jerković, prijateljica koja je povjesničarka umjetnosti te poznanik koji je glumac. Posjet je bio predstavljen kao studijsko putovanje povezano sa zdravstvenom politikom, a odobrila ga je politička skupina Socijalista i demokrata (S&D) u Europskom parlamentu.

Jerković je odbacila bilo kakvu nepravilnost i poručila da je “svaki cent obračunat”. Isto je priopćila i njezina politička skupina.

Eurozastupnica je kasnije za POLITICO potvrdila da je sama pokrila troškove sudjelovanja svoje sestre na putovanju.

Rođena je u Splitu 28. studenoga 1964. Završila je studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, gdje je 1989. godine stekla zvanje doktorice medicine. Magistrirala je 1994, a 1998. doktorirala u području biomedicinskih znanosti na Sveučilištu u Padovi u Italiji. Svoju akademsku karijeru nastavila je na Medicinskom fakultetu u Rijeci, gdje je napredovala do zvanja redovite profesorice u trajnom zvanju.

Redovna je profesorica i voditeljica kolegija "Anatomija" i „Regeneracijska medicina“. Autorica je preko 80 znanstvenih članaka i kongresnih priopćenja iz područja biomedicine te koautorica dvije stručne knjige.

U politički život uključila se u Rijeci, gdje je od 2005. do 2009. bila zamjenica gradonačelnika Vojka Obersnela i članica Poglavarstva zadužena za zdravstvo i socijalnu skrb.

U Hrvatski sabor prvi je put ušla 2008. godine kao zamjenica Zlatka Komadine. Nakon toga bila je zastupnica u 7. sazivu Sabora od 2011. do 2015. te ponovno u 9. sazivu od 2016. do 1. veljače 2020., kada joj je mandat prestao zbog početka mandata u Europskom parlamentu.

Na izborima za Europski parlament 2019. Jerković je bila na listi SDP-a koja je osvojila četiri mandata. U Europski parlament ušla je nakon aktiviranja četvrtog mandata SDP-a, odnosno nakon izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije. U Europski parlament je ušla s 1005 glasova.

U Europskom parlamentu Jerković je potpredsjednica Odbora za javno zdravlje (SANT), članica Odbora za okoliš, klimu i sigurnost hrane (ENVI) te Izaslanstva za odnose s Japanom. Zamjenica je u Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) i u Izaslanstvu u Zajedničkom parlamentarnom odboru Cariforuma i EU-a (DCAR).

Zemljište

Pažnju javnosti ranije je privukao i slučaj vezan uz nekretninu u Istri. Prema pisanju Novog lista iz 2016. godine, njezin suprug Jadranko Barišić krajem 2014. kupio je od Grada Umaga za 693.000 kuna zemljište u naselju Mazurija površine 1.032 četvorna metra s pripadajućom derutnom kućom. Nekretnina tada nije bila navedena u imovinskoj kartici Romane Jerković. Jerković je potvrdila da sa suprugom posjeduje tu nekretninu te najavila kontakt s Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa.