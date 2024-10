Tko je tip koji je ukrao 500.000 € snimajući bankomate? Bivši je policajac. Pokrao i Maju Šuput!

Zagrebačka policija je u utorak nakon višemjesečne istrage uhitila serijskog obijača bankomata koji je na taj način priskrbio sebi pola milijuna eura. Kako doznaje Jutarnji, riječ o bivšem policajcu Anti Zebi (48) koji se od kolovoza 2021. nalazi na Interpolovoj tjeralici i Europskom uhidbenom nalogu (EUN) jer se nije pojavio na objavi presude od 5 godina i 10 mjeseci zbog niza provala u stanove zagrebačke elite iz kojih je odnio dragocjenosti u iznosu od stotina tisuća eura, a opljačkao je i pjevačicu Maju Šuput.

S obzirom na to da je dobio kaznu zatvora dulju od 5 godina on bi nakon izricanja presude bio odmah odveden u Remetinec jer mu je sud automatski odredio pritvor do pravomoćnosti presude. Međutim, Zeba se nije pojavio na izricanju presude, a kako ga policija nije pronašla na poznatim adresama izdali su za njim tjeralicu. Sve je bilo uzalud jer se Zebi od listopada 2021. pa sve do ovog ponedjeljka gubio svaki trag. Ipak, istražujući provale u bankomate policija ga je locirala, pronašla i uhitila na Trešnjevci gdje je živio sve te godine skrivajući svoj identitet.

- Bio sam s njim na ispitivanju u Heinzelovoj nakon čega je odveden u zatvor. Pripremamo se za kazneni postupak koji će uslijediti - rekao je Zebin odvjetnik Milko Križanović za Jutarnji.

Nakon što je u kolovozu 2021. 'nestao', Županijski sud u Osijeku Zebi je povisio kaznu s 5 godina i 10 mjeseci na 6 godina zatvora te je on od ponedjeljka odveden kako bi počeo služiti tu kaznu. Paralelno s tim, iz zatvora će biti dovođen na ročišta - i to zbog postupka koji će protiv njega uslijediti zbog pljačkanja bankomata.

Inače, prema presudi, braća Zeba su 2016. i 2017. odradili desetak provala u stanove imućnijih Zagrepčana, a među njihovim žrtvama bili su i pjevačica Maja Šuput Tatarinov, bivši rektor zagrebačkog sveučilišta Aleksa Bjeliš te njegova supruga, član Uprave investicijske kuće InterCapital Tonći Korunić, Tatjana Vrdoljak, prva supruga bivšeg ministra Ivana Vrdoljaka, Sanja Lozić, članica NO-a i jedna od vodećih dioničara Centra za vozila Hrvatske, stomatolog Marko Marović, Ana Mlinarić Džepina iz Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Tomo Škoro iz BC Instituta, Marin Zovko, Vedran Čavlina...

Policajci su kod braće pronašli veću količinu tehničke opreme, mobitela, igraćih konzola, zlatnog nakita, satova, umjetničkih slika i ostalih dragocjenosti.

Braća su tijekom postupka negirala krivnju za djela koja im se stavljaju na teret, a Anto Zeba je tvrdio kako zbog svog fizičkog stanja nije mogao izvoditi provale.

- Žao mi je oštećenih, ali s tim djelima ni ja ni brat nemamo veze. Od 2011. imam problema s leđima i kralježnicom pa ne mogu niti trčati, niti raditi čučnjeve, a vidim da bih za neka od tih djela trebalo skakati po krovovima terasa i penjati se požarnim stepenicama - kazao je na suđenju.