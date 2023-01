Tko je tko u Dinamu: Ekspert za grobove i nadgrobne spomenike i žena koja je često u Banja Luci

Dok je hollywoodska zvijezda Kate Beckinsale u Zagrebu snimala scene akcijskog spektakla Canary Black, pa su Trgom bana Jelačića noću letjeli automobili s kaskaderima, sudarali se i obračunavali bez milosti tamo pod satom, nešto dalje - u Maksimiru - već neko vrijeme snima se nešto još bolje, atraktivnije, pravi krimić. Vrlo originalan jer ne postoji klasična "good guys - bad guys" varijanta. Uglavnom su to "bad guys". Kraj vam ne možemo otkriti i tko je pobjednik ne znamo, ali definitivno je blockbuster. Sad, je li mu ime Dobrodošli u plavi pakao, Bad Boys ili Canary Blue, je li to spektakl s happyendom ili glavni junak biva poražen i posramljen odlazi u noć... Sve su to pitanja za producente. Važno je da se radi o konačnom obračunu za vlast u jednom velikom nogometnom klubu kao što je Dinamo.