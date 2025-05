Tko je Tomislav Šuta: HDZ-ov adut protiv Puljka digao je 280 svjetlećih dronova u kampanji

Krenuo je u kampanju s velikim showom u kojem je 280 dronova izvelo spektakl na nebu ispisujući njegovo ime i ime njegove stranke. Tomislav Šuta, HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Splita, sad će u drugom krugu imati priliku izravno se sučeiliti s aktualnim gradonačelnikom i pobjednikom prvog kruga Ivicom Puljkom. Šuta je diplomirani ekonomist, a prije nego što je preuzeo zastupničku dužnost, imao je zapaženo iskustvo u privatnom sektoru. U razdoblju od 29. ožujka 2018. do 31. kolovoza 2023., bio je član uprave i direktor tvrtke "Vodovod i kanalizacija Split". Nakon toga, od 1. rujna 2023. do 19. svibnja 2024., obavljao je dužnost člana uprave i direktora u tvrtki "Financial Office d.o.o." sa sjedištem u Splitu.

Prema podacima iz imovinske kartice, Šutina mjesečna bruto plaća kao zastupnika iznosi 2.938,52 eura, dok je neto iznos 1.965,79 eura. Također, ostvaruje dodatne prihode od drugog dohotka poput naknada za sudsko vještačenje (305,29 eura godišnje) te gradskog vijećnika (1.248,30 eura godišnje). Uz to, prima mjesečne paušalne naknade u iznosima od 199,10 eura i 132,72 eura, koje se ne smatraju dohotkom i ne podliježu porezu. Šuta posjeduje više nekretnina, a među njima se ističe kuća s okućnicom u Stobreču, vrijedna 278.250 eura, u kojoj je suvlasnik s trećim osobama (25% udjela). Također, posjeduje građevinsko zemljište, livade i oranice u Vagancu, ukupne procijenjene vrijednosti 17.233 eura, gdje također ima suvlasničke udjele od 33,33%. Osobno je vlasnik livade u Grabovcu površine 1.500 m2, čija vrijednost iznosi 7.500 eura.



Na početku kampanje za 24sata opisao je svoju viziju Splita.

24sata: Kako biraju Splićani. Split je, naime, specifičan grad, građani glasuju od ljevice do tvrde desnice i gotovo nitko nije osvojio dva uzastopna mandata?

Split je grad koji pamti. Tko Splićane jednom prevari, kao što je to učinio Puljak, teško će ponovno dobiti priliku. Sadašnja vlast mora objasniti građanima zašto nije ispunila svoja obećanja, a ja ću im pokazati da Split može i drugačije. Građani ovog puta biraju između interesa Splita i osobnih interesa dvoje supružnika.

24sata: Je li splitski HDZ zapušten, odnosno zašto mali broj splitskih HDZ-ovaca ima pozicije u izvršnoj vlasti?

Ne, nego smo prisutni na svim razinama vlasti. Split ima kvalitetne ljude koji znaju upravljati, od stranačkih veterana do novih lica. Razlika je u tome što mi razgovaramo s Vladom i resornim ministarstvima. Promjena u Splitu bit će veliki dobitak za razvoj grada, a naročito za njegovu prometnu povezanost.

24sata: Jeste li dobili po prstima jer ste čestitali predsjedniku Milanoviću?

Ne. Neki su to pokušali prikazati kao razdor između mene i premijera, ali bezuspješno. Jasno je da Milanović nije moj izbor i tu je priča završena.

24sata: Tom gestom ste pokazali da imate svoj stav.

Uvijek sam imao svoje mišljenje i to pokazujem od prvog dana. U Splitu vas ljudi brzo pročitaju. Ako ste falši, propali ste. Vidite i sami da su moji stavovi vrlo jasni i uvijek otvoreni za argumentiranu raspravu. Politika je timski sport i mi u HDZ-u znamo igrati kao ekipa.

24sata: Tri ključna projekta za Split?

Čist grad, stanovi za mlade i prometna povezanost.

24sata: Najveći problem Splita?

Split više nije uspješan grad i to je najveći problem. Nismo iskoristili svoj potencijal i sada zaostajemo za manjim gradovima poput Dubrovnika, Šibenika i Zadra. Nekada smo bili pokretači u sportu, znanosti i umjetnosti, a danas? Split je postao talac osobnih interesa dvoje supružnika koji gradom upravljaju preko WhatsApp grupe. To je katastrofa.

24sata: Tko je koga kopirao po pitanju stambene politike, Puljak vas ili vi Puljka?

Prvi sam javno kazao da već u prvoj godini mandata pokrećem ciklus izgradnje stanova za mlade kojima će se najamnina uračunati u otkup stana. Neće im se gledati kreditna sposobnost, a imat će mogućnost otkupa. Puljak je imao apsolutnu vlast i nije napravio ništa po tom pitanju. Niti je donio GUP, niti je izgradio ijedan stan za priuštivo stanovanje. Toliko je izgubljen u lažnim obećanjima da je planirao graditi stanove na parceli koju je u proračunu predvidio za prodaju.

24sata: Imate li plan za umirovljenike, odnosno kako im omogućiti dostojanstveniji život?

Do kraja prvog mandata planiram izgraditi dva nova doma za starije na području Splita. Split mora postati gradom za sve generacije, grad iz kojeg se ne iseljava i grad u kojem umirovljenici dostojno žive svoju starost.

24sata: Hoćete li vratiti štekate u staru jezgru Splita?

Da, ali prema jasnim kriterijima. Stara jezgra je postala pusta kulisa, nema života van turističke sezone. Grad mora surađivati s poduzetnicima i pronaći adekvatna rješenja koja će omogućiti život u centru tijekom cijele godine.

24sata: Hoćete li vratiti glazbu na Rivi?

Apsolutno! I glazbu i prijenose utakmica. Nikad više Split neće biti grad koji ne slavi svoje viceprvake svijeta.