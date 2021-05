Tomislav Tomašević (39) rođen je u Zagrebu 13. siječnja 1982. godine. Kako navodi u službenoj biografiji objavljenoj na internetu, rano djetinjstvo provodi u zagrebačkoj četvrti Zapruđe, nakon čega se obitelj seli u Zaprešić. S 20 godina vraća se u Zagreb, gdje živi u različitim gradskim četvrtima – od Trnja preko Donjeg grada do Trešnjevke.

- Od tinejdžerskih se dana uključuje u niz ekološko-aktivističkih inicijativa i udrugu građana za zaštitu okoliša Zelenu akciju, što ujedno i trasira dobar dio njegove profesionalne karijere: briga za okoliš, društvena pravda, aktivizam mladih, politička teorija i praksa, zaštita javnih dobara i borba za ljudska prava - stoji u njegovoj biografiji.

Kroz Zelenu akciju uključuje se u međunarodni pokret mladih za održivi razvoj. S 19 godina vodi prvi veliki projekt o mladima i održivom razvoju financiran od Danske koji se provodi u 7 zemalja. Od 2003. do 2007. postaje prvi potpredsjednik, a u sljedećem mandatu i predsjednik Mreže mladih Hrvatske, krovne organizacije mladih u Hrvatskoj koja predstavlja interese mladih prema Vladi RH i drugim društvenim dionicima. Jedan je od voditelja akcije pred rezidencijom obitelji Todorić za koju su, s obzirom da se nalazi u zaštićenoj zelenoj zoni, gradske vlasti izdale lokacijsku dozvolu za “reprezentativni javni hotel”. Također, u tim je godinama jedan od pokretača inicijative 'Pravo na grad' i predvodnika velikih prosvjeda protiv devastacije i privatizacije javnog prostora Cvjetnog trga i Varšavske ulice.

Nakon završetka preddiplomskog i diplomskog studija na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, odlazi na Sveučilište u Cambridgeu zahvaljujući britanskoj stipendiji Chevening i stipendiji sveučilišta Cambridge Overseas Trust. Po završetku studija vraća se u Hrvatsku i kraće vrijeme radi u zelenoj zakladi Heinrich Boell Stiftung te nakon toga postaje voditelj programa Instituta za političku ekologiju, istraživačke organizacije koja se bavi suvremenim ekološkim promjenama iz perspektive njihovih utjecaja na društvene nejednakosti. Također, jedan od inicijatora i osnivača Zagreb je NAŠ! i član je inicijativnog odbora nacionalne političke platforme Možemo!.

Na lokalnim izborima 2017. godine Zagreb je NAŠ! u koaliciji s Novom ljevicom, ORaH-om, Radničkom frontom i ZA GRAD u Skupštini Grada Zagreba osvaja 4 mandata. Prema službenim podacima nakon četiri godine mandata, Tomašević je najaktivniji zastupnik u Gradskoj skupštini, rekorder s ukupno 528 javljanja.

Član je inicijativnog odbora nacionalne političke platforme Možemo! 2019. godine. Godinu kasnije, na parlamentarnim izborima, zeleno-lijeva koalicija, koju čine Možemo! – Zagreb je NAŠ! – Nova ljevica – ORaH – Radnička fronta – ZA GRAD, osvojila je sedam saborskih mandata. Tomašević postaje saborski zastupnik.

U ožujku 2021. Tomašević je dao veliki intervju za naš tjednik Express, u kojem je iznio svoja razmišljanja i planove ako postane gradonačelnik Zagreba. Ovo su ključni dijelovi tog intervjua.

Express: Koji su vam ključni prioriteti postanete li gradonačelnik, izuzev obnove nakon potresa?

Promet: proširenje tramvajske mreže, primjerice Sarajevska - Vatikanska, Vukovarska - Ozaljska, Zvonimirova - Vukovarska i drugi koridori, biciklističke magistrale s naglaskom na zapad - istok, nekoliko podvožnjaka ispod željezničke pruge u Podsusedu i Dubravi, gdje se stvaraju gužve u automobilskom prometu. Otpad: sustav naplate odvoza otpada prema količini nerazvrstanog otpada, centri za ponovnu uporabu, centar za reciklažu, sortirnice i zatvaranje odlagališta Jakuševec. Vodoopskrba i odvodnja: proširenje vodovodne mreže i njena sanacija kako bi se približili EU prosjeku od manje od 20% gubitaka vode u mreži, revizija ugovora o pročišćavanju otpadnih voda, širenje i unapređivanje kanalizacijske mreže te mreže oborinske odvodnje koja ‘puca po šavovima’ u vrijeme većih kiša. I još puno tema: zelena obnova vrtića i škola, balansirani urbanizam i izrada novoga GUP-a, proširenje zelenih površina (Zagreb ima 12,7 m2 javnih zelenih površina po stanovniku, a prosjek EU je 18 m2), izgradnja javnih stanova za najam, protupotresna i cjelovita obnova bolnica, unapređenje infrastrukture za sport, posebice za rekreaciju, i mnoge druge teme. Puno je problema, tako da ćemo morati raditi velike pomake paralelno u mnogo područja.

Express: Već ste najavili kako od Bandićevih upravljačkih kadrova u gradskoj upravi i poduzećima očekujete da stave mandate na raspolaganje. Što ako to ne učine?

Postoje rješenja za to. Grad ima 27 ureda, tj. ‘gradskih ministarstava’, na čijem čelu je 27 pročelnika. tj. ‘gradskih ministara’. Cijelu državu, s druge strane, vodi 16 ministara. Već ćemo tu napraviti promjene i neće ih ostati toliko, tako da neće ni moći ostati 27 pročelnika.



Express: Na koliko ćete ih smanjiti?

Sigurno manje od 20, rekao bih da će ih biti bliže 15. Još radimo na tome da vidimo što je najfunkcionalnije. Nije stvar samo broja pročelnika i troškova, nego i koordinacije. Ne vidim nikakvu racionalnost da vodim gradsku vladu s 27 ministara, odnosno pročelnika i mislim da je po tome Zagreb svjetski rekorder. Što se tiče uprava gradskih poduzeća, one se mogu smijeniti od strane gradonačelnika. Očekujem da uprave u skladu s demokratskom tradicijom ponude mandate na raspolaganje, jer je pravo nove vlasti da ocjenjuje upravljanje i odluči hoće li ih zadržati.

Express: Ne daju li mandate na raspolaganje, a vi ih smijenite, nije li rizik od sudskih tužbi golem?

Bavimo se time. Što se tiče pročelnika, tu ne očekujem veće probleme. Što se tiče uprava gradskih poduzeća, to će ovisiti o ugovorima, no ni tu ne očekujem probleme. Naravno, bit ćemo odgovorni. Najavio sam da ćemo raditi reviziju nekih ugovora s privatnim tvrtkama i od toga ne namjeravam odustati. Vidjet ćemo koliki je trošak da se ugovori odrade do kraja, a koliko bi bili financijski penali da se jednostrano raskinu, je li bilo nepravilnosti prilikom dodjele tih ugovora, tj. postoji li pravni temelj za njihovo raskidanje ili ne. Srednjoročno ćemo svakako raditi na tome da poslove prirodnih monopola, primjerice u zbrinjavanju otpada, obavljaju gradska poduzeća. Neću raditi ništa što bi bilo financijski neodgovorno prema Zagrebu.



Express: Ima li netko od Bandićeve ekipe koga biste zadržali?

Ne pada mi na pamet sad netko od najbližih Bandićevih suradnika tko me oduševio u svom radu. Ima nekih direktora gradskih poduzeća i ustanova koji su dobro radili svoj posao i godišnji izvještaji o radu su im bili jednoglasno usvojeni u Skupštini, ali ne bih sad govorio o imenima.

Express: Što će biti s ostalim brojnim zaposlenicima, primjerice, u Holdingu i gradskim tvrtkama, trebaju li i oni strahovati od otkaza?

Mislim da viška nema među zaposlenicima koji, primjerice, kose travu i kupe otpad itd. Smatram da je višak kadrova u politički podobnim ljudima postavljenim u srednji menadžment i na mjesta raznih savjetnika. Mene ne zanima ima li netko u gradskoj upravi ili tvrtkama člansku iskaznicu HDZ-a, SDP-a ili bilo koje druge stranke ili nije u ni jednoj stranci. Mene zanima da kad dođe nova uprava i pročelnici, kad se poslože procesi, da oni rade posao koji trebaju raditi. To je i bit će jedini kriterij. Isto tako, utvrde li se kod bilo koga nekakve nezakonitosti u radu, bilo prije ili poslije stupanja na dužnost nove vlasti, tu neće biti tolerancije. Jednaka pravila će vrijediti za sve. Gradski ured za kontrolu će doista raditi svoj posao, a istražit ćemo i sve nepravilnosti po anonimnim prijavama, ali ne na temelju tračeva, nego dokumentacije i dokaza.





Express: Tko su ljudi koji će, ako pobijedite, voditi Grad? Tko će biti na čelu Holdinga, glavni za kulturu, zdravstvo, sport, gospodarstvo...?

Pročelnike ću birati na javnom natječaju, kako to propisuje zakon. Neće biti lažnih natječaja. Javni natječaji će biti i za uprave gradskih poduzeća.

Express: To neće biti politički ljudi?

Neće im bilo koja stranačka iskaznica biti teret, ali neće im biti ni prednost. Jedino što me zanima je da ti ljudi budu sposobni ostvariti ciljeve koji će pred njih biti postavljeni. Želim svima dati priliku, i onima koji nemaju članske iskaznice. Do sada su se ljudi u ovom gradu, ako su htjeli napredovati, morali učlaniti u neku od stranaka.

Express: Tko su vam prirodni saveznici u Skupštini?

Jasno je da su to progresivne oporbene stranke, koje su se do sada protivile Bandiću. Ankete pokazuju da ćemo s njima moći formirati većinu.



Express: Koji su to ljudi s kojima nećete ni pod kojim uvjetima surađivati?

Ljudi iz stranke Milana Bandića i, naravno, HDZ, koji je s njim formirao vlast sve ove godine. Oni su nas doveli tu gdje jesmo, tako da s njima ni pod razno. No od buduće oporbe očekujem da se ponaša kao i mi dosad, tj. da podrže prijedloge koji su od interesa za građane. Isto tako, neću odbacivati dobre oporbene prijedloge samo zato što dolaze od njih, kao što je to bio slučaj u Gradu, ali i na nacionalnoj razini. Takvo ponašanje me užasno nervira. Neće me zanimati tko je, nego što je netko predložio. Ako je to dobro, podržat ću i provesti u djelo.

Express: Rekli ste da ćete revidirati ugovore privatnih tvrtki s Gradom, pa i one u vlasništvu Petra Pripuza. Biste li uzeli njegovu donaciju za kampanju?

Ne. Ako dođe, vratit ću je odmah. Uglavnom, sve donacije dosad su bile jako male i od građana i time smo se ponosili. Ne možete spriječiti nekoga da vam uplati donaciju, ali kad vidite da je to učinio netko tko nije u skladu s vašim vrijednostima koje zastupate, onda ih vratite ili ih uplatite u humanitarne svrhe. Bitno mi je da u ovu priču ulazim bez ikakvih dugova prema bilo kojoj privatnoj tvrtki ili pojedincu. Bitno mi je da imam slobodne ruke, kad dođem na poziciju gradonačelnika, a sve kako bih doista mogao mijenjati stvari i kako bih primjenjivao jednake kriterije prema svima.



Express: Koje su to još donacije koje biste odmah vratili?

Ima ih dosta. Pojedine tvrtke koje se bave otpadom tužile su me za klevetu i ganjale na sudu jer sam upozoravao na moguće nepravilnosti u javnoj nabavi baš za gospodarenje otpadom. Zamjerio sam se određenom krugu tvrtki, ali ne vidim ni zašto bi mi uplatili donaciju. Sve te firme su fokusirane na to da doniraju moje suparnike samo kako ne bi došlo do promjene vlasti i modela upravljanja. Za sve koji žele promjene mi smo pravi izbor, a oni koji žele status quo neka glasaju za druge.

Express: Kako se postaje lijevi aktivist u obitelji gdje je otac konzervativac (pravaš), a stric svećenik?

Čak i nije samo stric svećenik. I dva moja bratića s majčine strane su svećenici. Mi smo takva obitelj u kojoj smo naučili živjeti s dosta različitim političkim stavovima. Nije to lako, ali nismo jedina takva obitelj u Hrvatskoj. Znam puno ljevičara kojima su roditelji desničari, a znam i neke obrnute primjere. Formirao sam svoje stavove, testirao ih i redefinirao kroz život. Obišao sam tijekom života više od 50 zemalja na skoro svim kontinentima te sam formirao stavove o tome što je pravedan svijet, sloboda, demokracija... Svjetonazorski se moji stavovi razlikuju od stavova roditelja, ali to je život.