Tko je ubio Olofa Palmea?

<p>Trideset i četiri godine nakon ubojstva <strong>Olofa Palmea</strong>, švedske se vlasti nadaju da će saznati tko je ubio socijaldemokratskog premijera, dok se vraćao kući iz kina sa ženom i sinom.</p><p>Tužitelj <strong>Krister Petersson</strong> predstavit će u srijedu zaključke istrage o ubojstvu Palmea koju vodi od 2017.</p><p>Palme je ubijen u Stockholmu malo prije ponoći 28. veljače 1986.</p><p>Neuspjeh da se razriješi slučaj, usprkos najvećoj potjeri u povijesti Švedske, izazvao je nelagodu u državi koja se ponosi otvorenošću i tolerancijom.</p><p>"To je otvorena rana za Švedsku jer ne znamo što se dogodilo", kazao je veljači švedski premijer Stefan Lofven.</p><p>Kada je Petersson preuzeo istragu rijetki su očekivali da će biti napretka.</p><p>Međutim, u veljači je kazao kako se nada da bi slučaj mogao uskoro biti riješen, iako možda neće biti optužnice, što je naznaka da je osumnjičeni ubojica mrtav.</p><p>Zbog toga javnost misli da je osumnjičeni vjerojatno grafički dizajner, poznat kao "Skandia-man", za kojega je potvrđeno da je bio na mjestu zločina, a umro je 2000.</p><p>Bivša žena Skandia-mana rekla je za dnevne novine Aftonbladet 2018. da je uvjerena kako on nije ubojica.</p><p>Socijaldemokrat Palme bio je premijer od 1969. do 1976. te od 1982. do 1986.</p><p>Neki ga smatraju arhitektom moderne Švedske, dok ga konzervativci preziru zbog kritika na račun SAD-a.</p><p>Brojne teorije zavjere nastale su kako bi se objasnilo ubojstvo Palmea, ali niti jedna nije potvrđena.</p><p>Policiju se kritiziralo zbog nekompetentne prvotne istrage.</p><p>Sitni kriminalac osuđen je na prvostupanjskom sudu za ubojstvo pedesetdevetogodišnjeg Palmea 1989., da bi bio oslobođen nakon žalbe i umro 2004.</p>