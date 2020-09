- Da se sljede\u0107ih godinu dana svaki dan uhiti desetak korumpiranih lokalnih \u0161erifa i direktora javnih poduze\u0107a i dalje ne bi bili ni blizu gotovi - napisao je na Twitteru Tomislav Toma\u0161evi\u0107.

<p>Veći broj ljudi uhićen je od ranog jutra u velikoj akciji policije i Uskoka, a među njima je predsjednik uprave Janafa Dragan Kovačević. </p><p>Uhićenja su od jutra komentirali i brojni političari.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>- Da se sljedećih godinu dana svaki dan uhiti desetak korumpiranih lokalnih šerifa i direktora javnih poduzeća i dalje ne bi bili ni blizu gotovi - napisao je na Twitteru <strong>Tomislav Tomašević</strong>.</p><p>- Uhićenja u JANAF-u pokazuju kolika je za Hrvatsku stvarna cijena političke trgovine HDZ-a i HNS-a - napisao je <strong>Miro Bulj</strong>.</p><p><strong>Davor Dretar</strong>, saborski zastupnik Demokratskog pokreta (DP), izjavio je u Saboru kako će idućih dana biti zanimljivo pratiti informacije oko jutrošnjih uhićenja vezanih za Janaf.</p><p>- Vidjeli smo da je čak i gradonačelnik Velike Gorice u priči. To je samo jedna u nizu afera koje se događaju u Hrvatskoj. Smatramo da je to jedan od razloga što je premijer Andrej Plenković jučer pokazao nervozu - rekao je Mostov <strong>Zvonimir Troskot</strong>.</p><p><strong>Dario Juričan</strong> nije impresioniran uhićenjima. Na Twitteru je napisao da on čeka kad će iza imena nekog uhićenog gradonačelnika biti Bandićevo ime.</p><p>Ministar <strong>Oleg Butković</strong> pred Banskim dvorima kratko je rekao:</p><p>- Ja ne znam ništa... Nema me što brinuti, institucije rade svoj posao - izjavio je. Na pitanje vidi li ovdje sličnosti s aferom Josipe Rimac, u odlasku je dodao: "Nije, nije baš tako."</p><p>- Meni se čini da je očito da vladajući imaju novog kandidata za direktora Janafa, pa je slijedom toga stari uhićen i pokrenut će se istražne radnje - rekao je <strong>Miroslav Škoro</strong> u Saboru i dodao da se na kraju ništa neće dogoditi. Nastavio je da su i mnoge veće zvjerke doživjele ovakav dan pa se nije dogodilo ništa.</p>