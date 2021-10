Bandić se sigurno smije iz groba, razmišlja naglas sugovornik koji dugo prati političku scenu u Zagrebu, pa nastavlja: “Sve kako je on mislio prikazati ove iz Možemo!, kao nesposobne za donošenje odluka, bez upravljačkog iskustva, kao amatere, oni su sad tako prikazali sami sebe. Žalosno je to, a imali su tako divnu priliku”. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević je zaista s krizom u Zagrebačkom holdingu, gdje je nakon tri mjeseca smijenio dvojicu čelnih ljudi koje je sam postavio, upao u svoju prvu pravu krizu upravljanja. Prvi put ne može za loše stanje kriviti Milana Bandića niti njegove ljude, besparicu, loše odluke od prije koje mora sanirati i za koje je većina građana imala apsolutno razumijevanje.

Jer Tomašević je taj koji je imenovao tim od petero ljudi za Holding bez natječaja kao svoje ljude od povjerenja. I ispalo je da oni ne mogu funkcionirati ni na osnovnoj razini. To će ostati upisano kao samo njegova pogreška, a Zagrepčani će je itekako osjetiti. Holding je već dobio milijunske ovrhe, među ostalim i od Petra Pripuza, vjernog Bandićeva prijatelja i partnera u brojnim poslovima, nije provedena reorganizacija, nisu imenovani novi ljudi za vođenje podružnica, nisu osigurani nužni krediti, nije pokrenut novi sustav zbrinjavanja otpada...