Tko je žena koja nas proglašava neprijateljem? Unuka hrvatskog partizana koja ima kuću na Krku

Hrvatska javnost nikako da s naslovnih strana skine vijesti o Aleksandru Vučiću, sada je upala u svoju zamku pa nikako da se ljudi dogovore je li Vučić peder ili švaler. Nevjerojatno je koliko se opsesivno bave Vučićem zbog neke neuzvraćene ljubavi otprije 30 godina. To je smiješno i užasno tužno i zastrašujuće. Nije dovoljno što su mu ubili dedu, pradjedu, stričeve, to što su ustaše ubili veći dio njegove rodbine. To nije njima dovoljan razlog, nego su našli neku neuzvraćenu ljubav.