Tko je znao za opasni otpad u Gospiću? Habijan traži odgovore od nadležnih i strogu kaznu

Ministar pravosuđa Damir Habijan kazao je u srijedu da u slučaju opasnog otpada u Gospiću treba utvrditi tko je od nadležnih institucija imao informacije, kada ih je imao i zašto eventualno nije reagirao. Gostujući u emisiji Hrvatskog radija "A sada Vlada Habijan" je podsjetio da je kaznenim postupkom u tom slučaju trenutačno obuhvaćeno 19 osoba i sedam tvrtki, a nije isključio mogućnost daljnjeg proširenja istrage.

Naglasio je da nakon njezina završetka i eventualnog podizanja optužnice očekuje brz i učinkovit sudski epilog. "Bitno je da se pravomoćno utvrdi tko je kazneno odgovoran za ovakav zločin protiv okoliša, koji definitivno zaslužuje najstrožu kaznu", rekao je Habijan, prenosi HRT.

Na pitanje o političkoj odgovornosti Habijan je odgovorio da svako ministarstvo i državno tijelo ima svoje nadležnosti.

Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije pripisao je ključnu ulogu u pripremi plana sanacije u suradnji s Fondom i znanstvenim savjetom, dok je Ministarstvo zdravstva zaduženo je za praćenje utjecaja na zdravlje te stanje tla, zraka i vode.

Ministarstvo pravosuđa, dodao je, "djeluje kroz izmjene kaznenog zakonodavstva i pooštravanje sankcija za teška kaznena djela protiv okoliša".

"Svatko snosi svoju odgovornost u svom segmentu. Ključno je da se pitanje ilegalno odloženog otpada u Gospiću što prije riješi", rekao je Habijan.

Kazao je i da javnosti treba jasno predstaviti plan sanacije, rokove i vremenski okvir u kojem bi problem trebao biti riješen.

Na pitanje je li SOA trebala obavijestiti državni vrh o ilegalnom uvozu i odlaganju otpada, Habijan nije želio donositi zaključke jer nije sudjelovao na sjednici nadležnog saborskog odbora na kojoj se o tome raspravljalo, navodi HRT.

"Ako postoji sumnja da je počinjeno određeno kazneno djelo, onda obavijestite tijelo koje je za to nadležno. Siguran sam da je SOA u okviru svoje uloge i nadležnosti napravila ono što je trebala", rekao je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.