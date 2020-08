Tko nas čuva od čuvara?

Na početku je trebalo djelovati brzo, nije niti bilo vremena za diskusiju o tome treba li i tko nadgledati rad samog Stožera. To je pitanje, međutim, već dulje opravdano

<p>Prošlo je točno sedam mjeseci od osnivanja nacionalnog kriznog stožera za borbu protiv korona virusa. Donijeli su na desetke različitih mjera i odluka, stubokom nam promijenili živote. Zato što je na početku trebalo djelovati brzo, nije niti bilo previše vremena za diskusiju o tome treba li i tko nadgledati rad samog Stožera. To je pitanje, međutim, već dulje opravdano, čak i da nije bilo raznih vrludanja u njegovim odlukama. I bez kontradiktornih odluka i progledavanja mnogima kroz prste, slažu se pravni stručnjaci s kojima smo razgovarali, Stožer odavno treba kontrolora.</p><p>Nezadovoljstvo naroda buja, građani okupljeni preko Facebooka najavljuju tužbe kojima bi Stožer rušili, a ni nakon pola godine mnogi nisu prihvatili ni bazične upute o zaštiti - ne žele zato što više ne vjeruju Stožeru. Sustava mrkve i batine nema, jer su prvo bili nacionalni izbori, sad će skoro i lokalni, pa ne treba očekivati uvođenje kazni za nenošenje maski i slično. Zato je, navest ćemo samo nekoliko primjera, kažnjen prvi "bjegunac" iz samoizolacije, koji je traktorom odvezao đubrivo u polje. Ne puno kasnije, odjednom su, po Stožeru, oni iz samoizolacije mogli i na izbore. Ili, zatvorene crkve su se otvorile prije otvorenih terasa kafića, dopuštena je bila procesija na Hvaru, nema koncerata, ali ima Alke i punih crkava za Gospu, trgovine neko vrijeme nisu smjele raditi nedjeljom, noćni su klubovi pak donedavno smjeli raditi do jutra. Malo pomalo, povjerenje u Stožer je bilo poljuljano u ionako neizvjesnoj situaciji koju znanost vodi protiv nepoznatog virusa. Ne budu li se građani, zbunjeni ili pak iz neposluha, na jesen pridržavali nošenja maske i držanja distance, imat ćemo puno više žrtava korona virusa nego sad.</p><p>- Osjećaj povjerenja u rad Stožera se srozao, i to je evidentno. No to nije pravna priča. Ono što ostaje pravno problematično od prvoga dana, neovisno o sadržaju odluka Stožera, jest to da osnova njegova rada nije dobro postavljena, nije ustavno-pravno prihvatljiva - kaže <strong>Sanja Barić</strong>, ustavna stručnjakinja, predstojnica Katedre za ustavno pravo na Pravnom fakultetu u Rijeci.</p>