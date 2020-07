Tko se u Vladi opušta čitanjem filozofije, tko je Vitez, tko je lovac, a tko najveći sportaš?

<p>Vlada je poslala u Sabor i životopise ministrica i ministara koji bi danas trebali biti potvrđeni saborskom većinom od 76 ruku. <br/> Zanimljiva je rubrika hobiji koju su napisali sami novi članovi Vlade. Neki su izbjegavali bilo što osobno, nego se držali suhih podataka o obrazovanju i političkoj karijeri. Baš svi koji su u braku navodili koliko djece imaju. </p><p>Rubriku ostalo i hobiji su očito popunjavali po dobroj volji, pa je zato zanimljivo vidjeti koji su tu rubriku preskočili, a koji su istakli stvari koje ih opuštaju. Nekima je to neka sportska aktivnost, a nekima čitanje filozofske i političke literature. Naveli su obvezno i koje jezike govore. </p><p><strong>Andrej Plenković</strong> ističe da je otac dvoje djece, te da govori engleski, francuski, talijanski i njemački. A kao jedini hobi navodi košarku za koju je bilo poznato da voli igrati. Što još smatra važnim u svojoj karijeri izvan službenog napredovanja: da je održao predavanja na brojnim domaćim i stranim fakultetima i institucijama, te da je bio predsjednik Europskog udruženja studenata prava i to prvo na razini Zagreba, pa godinu kasnije za Hrvatsku, a već godinu dana kasnije i na razini Europe.</p><p><strong>Tomo Medved</strong> se čuvao bilo kakvih privatnih podataka osim da je otac troje djece, ali je zato redom nabrojao devet priznanja koje je dobio za svoje ratne zasluge. Kaže, priča engleski. Davor Božinović je isto bio škrt na privatnim podacima, pa navodi samo da je otac dvoje djece.</p><p><strong>Zdravko Marić</strong> je također otac dvije djece, a malo je bilo poznato da uz engleski govori i talijanski. Ali zato ima kao hobije set sportskih aktivnosti kojima se održava fit: Igra tenis, košarku i odbojku, ali i trči. </p><p>Novi potpredsjednik Vlade <strong>Boris Milošević</strong> isto je samo naveo da je otac jednog djeteta, a svi ostali podaci su strogo poslovni i uglavnom poznati. </p><p>Zato je <strong>Oleg Butković</strong> iznenadio. On se opušta i čitanjem političke i filozofske tematike, ali i boćanjem i kartanjem. Te igranjem nogometa. Otac je dvoje djece.</p><p>Ministar vanjskih poslova<strong> Gordan Grlić Radman</strong> je naveo da uz engleski i njemački zna i bugarski i mađarski jezik, naširoko je pobrojao sve funkcije koje je obavljao, ali od privatnih podataka je otkrio tek da ima dvoje djece.</p><p><strong>Mario Banožić </strong>je prije godinu dana isticao i svoje članstvo u lovačkim društvima, a kako je javnost loše reagirala, a u HDZ-u su bili cinični pa rekli da ima veze s obranom jer zna kako se nosi puška, potpuno je izostavio taj detalj u novom životopisu. Priča engleski i otac je troje djece.</p><p>Ali zato je ministra <strong>Ivan Malenica</strong> koji je u samoizolaciji zbog Covida-19 otkrio da je član Hrvatskog lovačkog saveza i predavač Lovnog zakonodavstva. Mladi Šibenčanin dosad nije ostavljao dojam čovjeka koji voli loviti životinje. Otac je dvoje djece i uz engleski i njemački govori i francuski. </p><p><strong>Marija Vučković</strong>, sadašnja i buduća ministrica poljoprivrede opušta se uz klavir i pjevanje, što je navela kao svoj hobi. Majka je troje djece i služi se samo engleskim. A ističe u rubrici "ostalo" i pripremu EU projekata.</p><p><strong>Nataša Tramišak</strong> je jedina koja nije u braku. Ona ističe svoje stručne reference u radu sa EU fondovima, znanje engleskog i njemačkog, a navodi da u slobodno vrijeme trči. Kažu da joj je to dosad bila svakodnevna aktivnost.</p><p><strong>Tomislav Ćorić</strong> je isto skrio svoje privatne stvari, pa tako navodi samo da je oženjen, a u rubrici ostalo navodi nagrade i obrazovanje.</p><p>Nova ministrica za turizam i sport bit će <strong>Nikolina Brnjac</strong>. Osim što navodi da je udana i da ima dvoje djece, ističe da su joj hobi trčanje i plivanje. Zna engleski i njemački, a opširno je pobrojala i projekte i istraživanja na kojima je radila.</p><p>Još jedan mladi ministar koji se opušta čitanjem stručne literature je<strong> Josip Aladrović</strong>. Ali on navodi i širok spektar sportskih aktivnosti. Igra nogomet, skija i trči. Otac je jednog djeteta, a zna njemački i engleski.</p><p>Rekorder po preferencijalnim glasovima, <strong>Vili Beroš</strong> isto je skrio bilo koje privatne podatke osim da je oženjen i otac dvoje djece. Sve ostalo je vezano za stručno obrazovanje i projekte, te članstvo u stručnim udrugama. Ističe i da je sudski vještak. </p><p>Slično je i kod ministrice kulture <strong>Nine Obuljen Koržinek </strong>koja je životopis ograničila na obrazovanje i karijerni napredak, ali ističe da je dobila i visoko odličje francuske vlade: Red viteza umjetnosti i književnosti. Udana je i priča tri jezika: engleski, francuski i talijanski.</p><p><strong>Radovan Fuchs</strong> je jedini ministar u novoj Vladi koji zna ruski jezik, a i on je umjesto stvari kojima se opušta naveo radije da je autor 100 izvornih znanstvenih radova i 11 knjiga. Oženjen je i otac dvoje djece. </p>