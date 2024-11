Tko su elektori, kako se biraju i zašto će oni odlučiti tko će biti novi predsjednik najveće sile?

U SAD-u se predsjednik ne bira direktno, nego preko izbornog kolegija. Ustav propisuje da svaka od 50 saveznih država bira elektore, koji će zapravo izabrati predsjednika. Takav izborni sustav poznat je kao izborni kolegij.

Od prvih izbora 1789., na kojima je pobijedio George Washington, održano je 59 američkih predsjedničkih izbora. U pet slučajeva, uključujući dva u ovom stoljeću, pobijedio je kandidat koji nije osvojio najviše glasova u narodu, ali jest u izbornom kolegiju. Kad je Donald Trump izabran za predsjednika, Hillary Clinton je osvojila 2,9 milijuna glasova više od njega na nacionalnoj razini. No Trump je postao predsjednik jer je osvojio 304 elektora u odnosu na njezinih 227.

Kada je Ustav pisan, manje države su se bojale da bi ih veće, poput Virginije i New Yorka, mogle nadglasati u sustavu izravnog glasovanja. Elektorski sustav je osmislio kompromis u kojem svaka savezna država dobiva određeni broj elektora, ovisno o broju svojih zastupnika u Kongresu (dva senatora + broj zastupnika u Zastupničkom domu).

Time su manje države dobile proporcionalno veći utjecaj u izborima. Tvorci Ustava također su htjeli spriječiti da samo izravni glas naroda odlučuje o predsjedniku. Oni su se pribojavali da bi predsjednik izabran isključivo izravnim glasovima mogao favorizirati veće, urbanije države i ignorirati interese ruralnih ili manjih država.

Stoga se broj elektora koji svaka savezna država ima na predsjedničkim izborima u SAD-u temelji na broju članova te države u Kongresu, što uključuje dvoje senatora, odnosno svaka savezna država, bez obzira na broj stanovnika, ima dva senatora, što znači da svaka država ima 2 elektora samo zbog njih.

Uz to se zbraja i broj predstavnika, odnosno broj predstavnika svake države u Zastupničkom domu temelji se na broju stanovnika, koji se izračunava na temelju svakog popisa stanovništva, koji se održava svake 10. godine. Na primjer, ako država ima 10 predstavnika u Kongresu, onda ima i 10 elektora.

Svaka savezna država organizira postupak za odabir svojih elektora. U većini slučajeva, političke stranke imenuju svoje elektore prije predsjedničkih izbora. U većini država, elektori se biraju prema rezultatu izbora, odnosno da pobjednik u svakoj saveznoj državi osvoji sve elektorske glasove te države.

No to nije slučaj u Maineu i Nebraski jer one koriste proporcionalni sustav, gdje elektori mogu biti podijeljeni prema broju glasova u okruzima unutar države. Pa tako ako jedan kandidat osvoji većinu u određenom okrugu, on osvoji elektorski glas tog okruga.

Elektori se sastaju u prosincu godine izbora u svojoj saveznim državama prvi ponedjeljak nakon druge srijede u prosincu te na svečanoj sjednici u Kongresu glasuju za predsjednika i potpredsjednika. Elektori su zakonski obvezni glasati za kandidata koji je pobijedio u njihovoj saveznoj državi, ali u povijesti ima slučajeva kad su glasovali protivno volji birača svoje savezne države, ali to je izuzetno rijetko i do sad to nije imalo utjecaj na ishod izbora.

Foto: Octavio Jones

California ima najviše elektora njih 54, dok Wyoming, Vermont, Alaska, Delaware, North Dakota, South Dakota, i Montana imaju po 3 elektora. Washington, D.C., iako nije savezna država, ima 3 elektora zahvaljujući 23. amandmanu Ustava SAD-a.

Ovo je popis svih država s brojem elektora, a za pobjedu kandidat mora osvojiti najmanje 270 elektora od ukupno 538:

1. California – 54 elektora

2. Texas – 40 elektora

3. Florida – 30 elektora

4. New York – 28 elektora

5. Pennsylvania – 19 elektora

6.Illinois – 19 elektora

7. Ohio – 17 elektora

8. Georgia – 16 elektora

9. North Carolina – 16 elektora

10. Michigan – 15 elektora

11. New Jersey – 14 elektora

12. Virginia – 13 elektora

13. Washington – 12 elektora

14. Arizona – 11 elektora

15. Massachusetts – 11 elektora

16. Tennessee – 11 elektora

17. Indiana – 11 elektora

18. Missouri – 10 elektora

19. Maryland – 10 elektora

20. Wisconsin – 10 elektora

21. Colorado – 10 elektora

22. Minnesota – 10 elektora

23. South Carolina – 9 elektora

24. Alabama – 9 elektora

25. Louisiana – 8 elektora

26. Kentucky – 8 elektora

27. Oregon – 8 elektora

28. Oklahoma – 7 elektora

29. Connecticut – 7 elektora

30. Iowa – 6 elektora

31. Mississippi – 6 elektora

32. Arkansas – 6 elektora

33. Kansas – 6 elektora

34. Nevada – 6 elektora

35. Utah – 6 elektora

36. Nebraska – 5 elektora

37. West Virginia – 4 elektora

38. Idaho – 4 elektora

39. Hawaii – 4 elektora

40. New Hampshire – 4 elektora

41. Maine – 4 elektora

42. Montana – 3 elektora

43. Rhode Island – 4 elektora

44. Delaware – 3 elektora

45. South Dakota – 3 elektora

46. North Dakota – 3 elektora

47. Alaska – 3 elektora

48. Vermont – 3 elektora

49. Wyoming – 3 elektora

50. District of Columbia (Washington, D.C.) – 3 elektora