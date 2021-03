Dječja bolnica Srebrnjak je dobila 430 milijuna kuna od Europske unije za izgradnju Centra za translacijsku medicinu. Projekt je usporila nezakonita smjena nekadašnjeg ravnatelja bolnice, dr. Bore Nogala, a spekuliralo se da je taj projekt pravi razlog za pokušaj otpuštanja dr. Nogala. Sud je presudio u njegovu korist, vraćen je u bolnicu Srebrnjak, ali ne i na mjesto ravnatelja.

O izgradnji Centra za translacijsku medicinu u javnosti se više nije razgovaralo, sve dok se u zadnji čas ta tema nije uvrstila na dnevni red sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba. Riječ je o prijedlogu zaključka o davanju suglasnosti na Ugovor o osnivanju Znanstveno-istraživačke ustanove - Centar za translacijsku medicinu (CCTM) koji bi bio u vlasništvu Vlade RH, KBC-a Zagreb, Ministarstva zdravstva i 25% u vlasništvu bolnice Srebrnjak.

- Jednom ovakvom odlukom Grad Zagreb dovodi u opasnost sasvim sigurno trenutno najveći projekt financiran iz EU fondova i dovodimo u pitanje 430 milijuna kuna. Postavljamo i pitanje legitimiteta ovakve odluke budući da imamo dosta snažne indicije da na jučerašnjoj sjednici Upravnog vijeća ovakva odluka nije donesena i da nije iskoordinirana ni s Ministarstvom znanosti niti s Vladom RH - rekao je SDP-ov Darko Liović. Kontaktirali smo članove Upravnog vijeća bolnice Srebrnjak, koji nisu htjeli istupati u javnost, ali su neslužbeno komentirali tvrdnje SDP - ovih zastupnika.

- O tome se pričalo i o tome se glasalo. Ma kako ne? Glasali smo o tome i to je otišlo prema Gradskoj skupštini, ali mislim da to neće proći - rekao je jedan od članova Upravnog vijeća bolnice. Njegov kolega, koji sjedi u istom vijeću, priča drugu priču.

– Na dnevnom redu Upravnog vijeća bolnice 12. ožujka nikad nije bila ova točka na ovaj način postavljena kako je poslano u Skupštinu. Na sjednici se razgovaralo da se mora osnovati novi translacijski centar, ali sama odluka da se to radi i na koji način, nikad nije bilo prezentirano Upravnom vijeću. U obrazloženju odluke koja je poslana Skupštini je mnogo neistina i postoji masta proizvoljnih interpretacija dokumenta koji se zove Studija izvodljivosti projekta. Neistinito je da je Srebrnjak u svojim najboljim godinama objavljivao samo deset radova, a jedan od ključnih indikatora uspješnosti projekta je da se mora objavljivati 150 radova u budućem Translacijskom centru. Gledano u pet godina, samo troje ljudi sa Srebrnjaka, a to su prof. Plavec, prof. Turkalj i akademik Čustović zajedno imaju 208 radova. Bit će radova i na to se Srebrnjak obvezao kad se projekt prijavljivao – govori nam.

Nastavio je i da je suludo govoriti da bi bolnica bila financijski opterećena projektima znanstvenika i da će se iz zdravstvenog rada bolnice ti projekti financirati i da je to jedan od razloga zašto se ide u osnivanje nove ustanove koju bi zajedno dijelili bolnica Rebro, Medicinski fakultet u Zagrebu, bolnica Srebrnjak te država.

- Projekti se financiraju iz europskih izvora, ne iz bolnice - rekao je naš sugovornik. Izrjekom nam je potvrdio da na Upravom vijeću na posljednjoj sjednici nikad nije dostavljena izričita odluka da se ide u osnivanje centra kojem bi bili osnivači svi gore navedeni.

- Tko je sastavljao dokument s ovom odlukom koja se pojavila na Sjednici Grada Zagreba, ne znam jer mi članovi Upravog vijeća to nismo dobili. Možda neki i jesu, ali ne i ja kao jedan od članova Upravnog vijeća - govori naš sugovornik. Dodao je i to da je sinoć kasno oko 22.30 sazvana nova sjednica Upravnog vijeća i da se traži od članova da se povuče odluka sa sjednice. - Ali se nije navelo koja je to odluka – rekao je naš sugovornik koji kaže da ne zna kakve se to zakulisne igre oko Srebrnjaka vode, ali da je mnogo tu netransparetnosti.

O izgradnji novog centra preko kojeg bi s 430 milijuna kuna upravljale 4 institucije, a ne samo Dječja bolnica Srebrnjak, trebalo se raspravljati odmah na početku sjednice Gradske skupštine u srijedu, ali je ta točka povučena bez objašnjenja.