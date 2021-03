Nakon što je na dnevnom redu Skupštine Grada Zagreba u utorak nenajavljeno osvanula točka dnevnog reda s prijedlogom da se se Dječjoj bolnici Srebrnjak dade suglasnost za osnivanje novog Znanstveno-istraživačke ustanove - Centar za translacijsku medicinu (CCTM) oglasio se bivši ravnatelj bolnice dr. sc. Boro Nogalo koji je iznio ozbiljne optužne da se projekt vrijedan 60 milijuna eura isporučuje sasvim novim igračima i da se otima Srebrnjaku te da se radi o prvorazrednom skandalu koji se temelji na, rekao je, falsificiranom dokumentu.

Podsjetimo, DB Srebrnjak dobila je projekt izgradnje Centra za translacijsku medicinu vrijednog 60 milijuna eura koji se najvećim dijelom sufinancira europskim novcem.

Sada se predlaže Skupštini Grada Zagreba da se osnuje potpuno novi centar kojem bi osnivači bili Republika Hrvatska, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Klinički bolnici centar Zagreb i Dječja bolnica Srebrnjak. Time ovo više ne bi bio samo projekt dječje bolnice, nego bi se ovaj najveći znanstveno-istraživački projekt u državi podijelio između više ustanova te između Grada Zagreba i države.

Dr. sc. Boro Nogalo nije skrivao ogorčenost i iznio je oštre optužbe.

- Zašto se tako važna točka donosi po hitnom postupku na zadnjoj sjednici Grada pred izbore? Prema provjerenim informacijama, na zadnjoj sjednici Upravnog vijeća bolnice nije uopće donesena odluka o osnivanju novog centra. Ali takvu odluku je potpisala prof. Ana Stavljenić Rukavina bez da se o njoj glasovalo na Upravnom vijeću i ona je falsifikat. Na sjednici se samo razgovaralo o mogućoj suradnji s tim i drugim ustanovama, ali ne i da se s njima osniva potpuno novi centar koji bi postao nositelj projekta. O tome treba postoji i tonski zapis pa se može vidjeti je li istina - ozbiljno optužuje i tvrdi dr. sc. Nogalo.

No što se iza ove odluke skriva, za koju dr. sc. Nogalo kaže da je prvorazredni skandal?

Njome se zapravo mijenja nositelj projekta, osniva se nova pravna osoba, odnosno ustanova koja bi imala više nositelja i to ne bi bila samo Dječja bolnica Srebrnjak. Zapravo se pokušava amenovati da u projekt uđu ustanove i ljudi koji na njemu nikad nisu radili. Podsjetimo, riječ je o projektu od 60 milijuna eura.

Dr. sc. Nogalo smatra kako Europska komisija ovo neće dozvoliti i da se ozbiljno ugrožava budućnost tog centra.

- Ne može se veliki projekt, kao što je primjerice Pelješki most, osmisliti prvo s jednim ljudima i ustanovama i za njega dobiti novac, a onda dozvoliti da ga drugi preuzmu. Tako ni ovaj centar na Srebrnjaku. Ovo je dodatna komplikacija i pitam zašto se to radi? Ako su Europska komisija i JASPERS rekli da su ljudi sa Srebrnjaka kompetentni nositi ovakav projekt, ako je bilo sve usuglašeno s Europskom komisijom i na temelju toga smo i potpisali ugovor, zašto sada odjednom proglašavaju da je projekt teško održiv, ako je EU rekla da je održiv - nastavio je Nogalo i pitao što se radilo na ovom poslu godinu i pol dana otkako on nije na čelu bolnice.

Nastavio je u oštrom tonu:

- Ovo je lopovluk i prvorazredni skandal, da se na zadnju sjednicu Skupštine ovako ugura falsificirani dokument Upravnog vijeća bolnice... Također ne vidim nigdje ni odluku Vlade da država preuzima ovaj projekt, ja ne vidim tu dokumentaciju i pitam se gdje je? Kako objasniti da se na zadnjoj sjednici Skupštine ovako isporučuje projekt dječje bolnice. To je naš najbolji znanstveno-medicinski projekt u državi i daje se nekome trećem - oštar je bio dr. sc. Nogalo. Otvoreno optužuje da se projekt sa Srebrnjaka, kako kaže, "isporučuje Rebru i Medicinskom fakultetu pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti".

- Oni nisu stvorili ovaj projekt, nova uprava bolnice sastavila je tim u kojem nema niti jednog pedijatra koji se bavi ovim područjem. Ovo je egzekucija i zadnji čavao u realizaciji projekta. Siguran sam da Europska komisija neće prihvatiti da neki drugi centar preuzima projekt, a čak ako se on i realizira na ovako netransparentan način, država će u budućnosti morati vratiti 60 milijuna eura. Ovo je vrlo dvojben potez, a prema mom sudu i protuzakonit - komentirao je.

Išao je i korak dalje te je otvoreno nanizao ljude za koje smatra da su odgovorni za ovakvo stanje.

- Službeno imenovani ljudi u Odbor ovog projekta su Dragan Primorac, Gzim Redžepi, Dragan Vukičević, Stjepan Orešković koji neprijateljski preuzimaju ovaj projekt. Postoje i pismeni dokazi da ljudi s ovog popisa preuzimaju projekt i neshvatljivo je da se Zagreb odriče projekta, da sve ide po hitnom postupku, da se to radi temeljem falsificiranog dokumenta. Ovo je sve teški skandal i brutalno političko nasilje prema ljudima koji su nešto napravili u ovoj državi. Molim skupštinare Grada Zagreba da ne dozvole da Grad isporuči projekt Srebrnjaka. To je nešto najvrjednije u interesu djece, sam projekt vrjedniji je od rotora, fontana, spomenika koje smo dobili. Ovo je za mene pljačka i diverzija - oštar je bio dr. sc. Nogalo.

Osvrnuo se i na stanje u samoj Dječjoj bolnici Srebrnjak i ustvrdio da je ona "na koljenima".

- Na nivou 60 bolnica u Hrvatskoj, Srebrnjak je sad najlošija bolnica po realizaciji posla. Radi se na oko 40 posto kapaciteta, a dugovi enormno rastu. Samo prošli mjesec bolnica je napravila minus od 3,2 milijuna kuna, što se može vidjeti prema javno dostupnim financijskim izvještajima, a prošle godine minus je bio oko 26 milijuna kuna. Usporedbe radi, za vrijeme mog mandata dug je bio oko dva milijuna kuna. Iz dokumenata koji su dostupni sa sjednica Upravnog vijeća bolnice, vidi se da je bolnica na koljenima. Dnevna bolnica je skoro uništena i svedena na minimum, jednodnevna kirurgija ne postoji, liste čekanja se za pojedine doktore i djelatnosti protežu do listopada 2022. godine, što se na Srebrnjaku nikad ranije nije dogodilo. Umjesto uobičajenih 45.000 pacijenta godišnje, lani je bolnica obradila samo 15.000 pacijenata, a oko 30 tisuća pacijenata je ostalo neobrađeno što će imati jako velike reperkusije jer su to djeca koje imaju dugotrajne bolesti i traže dugotrajno liječenje, a najčešće su to astmatičari. Apartmani su pozatvarani pa u najmanju ruku to više nije bolnica prijatelj djece, sve je uništeno...- niže dr. sc. Nogalo.

Završava kako ne zna "kako više u ovoj državi biti kreativan, aplicirati za projekte, kako mladi ljudi mogu imati motiva stvarati kad se onda javljaju neki drugi igrači koji preuzimaju projekte".

Buru u Skupštini izazvali su i SDP-ovci koji također iznose sumnje da se radi o neprijateljskom preuzimanju projekta Dječje bolnice Srebrnjak.

- Imamo indicije da se na Odboru o ovome nije glasalo i da je ovo pokušaj da se preotme projekt težak 430 milijuna kuna - rekli su iz Kluba gradskih zastupnika SDP.

Taj prijedlog je po hitnom postupku uvršten na dnevni red 40. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, a oporbeni zastupnici vjeruju da se o tome ne bi trebalo glasati.

- Taj projekt je bolnica Srebrnjak dobila 2019. godine. Projekt je usporen kad je dr. Boro Nogalo bio smijenjen, ali nema razloga da se sad ne nastavi. Ovime se pokušava premjestiti taj silni novac na novu pravnu osobu koja se tek treba osnovati - rekao je zastupnik Branko Kolarić.

Osnivači te nove ustanove trebali bi biti bolnica Srebrnjak s 25%, Medicinski fakultet, KBC Zagreb i Vlada RH.

- Grad Zagreb je već uložio 3 milijuna eura da bi se taj projekt uopće pokrenuo, a po ovome ga ne bi bilo ni među osnivačima - objašnjava Kolarić. Oporba smatra da se o toj točki ne može glasati jer nisu dobili sve dokumente na temelju kojih je ova točka uvrštena na red.

- Bolnica Srebrnjak je dobila ta sredstva i ona jedina ima legitimitet time i upravljati. Jednom ovakvom odlukom Grad Zagreb dovodi u opasnost možda i najveći projekt kojeg smo ikad imali - dodao je Darko Liović iz SDP-a.

Pokušali smo dobiti i komentar sadašnjeg ravnatelja bolnice dr.sc. Ive Dumić-Čule, ali ga za sad nismo dobili. Objavit ćemo ga čim odgovori na pozive i poruke.

Pokušali smo doći i do komentara dr. Stavljenić-Rukavine na optužbe dr.sc. Nogala da je u Skupštinu Grada Zagreba poslan nevažeći dokument s DB Srebrnjak s prijedlogom da se osnuje novi Translacijski centar koji je donesen bez glasovanja na Upravnom vijeću bolnice kojem je ona na čelu. A time bi on bio i nevažeći ili "falsificiran", kako ga je nazvao dr. sc. Nogalo.