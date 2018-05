'To je misterij koji me proganja. Ona je odjednom samo nestala'

Georgine Krüger je nestala prije 12 godina. Policajac Thomas Ruf i njegove kolege ne gube nadu da će je pronaći. Georgine, čija je majka Hrvatica, je nestala u jesen 2006. godine. Izašla je iz autobusa na ulici Stendaler u berlinskom kvartu Moabit. Otad joj se gubi svaki trag.

Foto: Facebook/Privatni album

'Neću biti na miru dok se slučaj ne riješi'

Koliko je često u zadnjih 12 godina Thomas Ruf bio u spomenutoj ulici, niti sam ne zna. Ovaj kriminalist ne odustaje i kaže da neće biti na miru dok slučaj ne riješi.

Nedavno je s kolegama pretraživao šumu u Brieselangu. To je bila 225 prijava koju su odlučili istražiti.

Policija je, naime, u travnju dobila anonimni poziv. Rečeno im je da bi tamo mogli pronaći nestalu djevojku. No iako su pomno pretražili područje od 5000 četvornih metara, ništa nisu našli.

'Sada čekamo trag broj 226'

- Bilo mi je jako žao. U jednom je trenutku bila prisutna nada da ćemo bar nešto naći. Akciju smo na kraju prekinuli, ali sigurno ju ne bi prekinuli da smo imali osjećaj da smo nešto previdjeli. Sada imamo novu šansu, čekamo trag broj 226 - kaže Ruf.

Novinarima Potsdamer Neueste Nachrichtena je ispričao i što ga motivira da ne odustaje.

- Dječak Giuseppe Marcone se vraćao doma kada su on i njegov prijatelj naletjeli na mlade koji su provocirali i tražili tučnjavu. Giuseppe je pokušao pobjeći od napadača. Istrčao je na cestu. Nije vidio automobil koji ga je udario i usmrtio na mjestu. To je bilo 2011. godine. To je bila nesreća koja je jako pogodila sve u gradu. Danas je na mjestu pogibije dječaka natpis: "Neka njegova sudbina bude upozorenje da se prema drugima odnosimo pažljivo i s respektom". Te riječi su moja motivacija - kaže Ruf.

'Svi nas zovu. Tvrde da su mediji, vidovnjaci, vidjelice...'

Dodaje kako su ih zbog slučaja nestale djevojke zvali razni ljudi.

'Taj slučaj me proganja. Pretražili smo 300 objekata i ništa'

iako je njezina zadnja fotografija iz 2006. godine kada je imala samo 14 godina. Neki zovu i tvrde da znaju gdje je djevojka zakopana, kao što je bio ovaj slučaj u Brieselangu - rekao je Ruf.

Dodaje kako to nije slučaj koji završava s radnim vremenom. Ovaj je uvijek tu i uvijek ga proganja.

- Njezin nestanak je misterij. Jednostavno je nestala. Njezina obitelj tvrdi da ona nikada ne bi otišla namjerno. Nestala je 25. rujna, a mi smo potragu počeli samo dva dana kasnije - kaže Ruf.

Prema statistikama većina žrtava ubojstava se nalaze u krugu mjesta s kojeg su nestali.

- Mi smo pretražili 300 objekata. Odmah smo imali osjećaj da se dogodilo nešto loše no niti danas ne znamo što točno - kaže Ruf i dodaje da moraju tražiti i dalje i nikada ne smiju izgubiti odvažnost.