Točno je prognozirao 9 od 10 izbora od '84. i sad kaže: Pusti ankete, znam tko će pobijediti!

Tijekom večere u Caltechu 1981. godine, ruski seizmolog Vladimir Keilis-Borok je predstavljao svoju tehniku predviđanja izbora u

demokratskim, višestranačkim društvima. Tada je primijetio mladog stipendista iz Caltecha. Taj stipendist je bio Allan Lichtman koji je danas poznat pod nadimkom 'Američki Nostradamus'. Naime, on je od 1984. do 2020. godine točno predvidio rasplet devet od deset američkih predsjedničkih izbora koristeći tehniku '13 ključeva' piše the Guardian.

Pokretanje videa... 02:41 Amerika bira predsjednika: Trump ili Harris? | Video: 24sata/reuters

Tehnika '13 ključeva' je nastala tako da su Lichtman i Keilis-Borok, početkom osamdesetih analizirali sve američke predsjedničke izbore od 1860. do 1980. kako bi otkrili čimbenike pomoću kojih mogu predvidjeti pobjednika izbora.

Lichtman je došao do otkrića da predizborne kampanje na koje se troše milijuni dolara zapravo ne odlučuju na izbor birača. On je zaključio da birači zapravo glasuju na temelju toga koliko je kandidat dobro obavljao dužnost ako je već bio predsjednik.

Sustav se sastoji od 13 točnih/netočnih tvrdnji. Ako je tvrdnja točna, onda vladajuća stranka ima prednost

13 faktora za pobjedu na predsjedničkim izborima su: 1. Midterm izbori (Ona stranka koja pobjedi na izborima za Kongres koji se održavaju na pola predsjedničkog mandata, njen kandidat ima veću šansu postati predsjednik)

2. Pobijedit će onaj kandidat koji nema ozbiljnog protukandidata iz vlastite stranke

3. Aktualni predsjednik koji traži drugi mandat ima veću šansu za pobjedu

4. Ne postoji značajna treća strana ili neovisna kampanja

5. Država nije u krizi tijekom izbora

6. Ekonomija je jednaka ili bolja nego u dva prethodna mandata,

7. Trenutna administracija je donijela velike promjene u nacionalnoj politici

8. Onaj kandidat u čijem mandatu nije bilo socijalnih nemira ima veću šansu za pobjedu

9. Onaj kandidat u čijem mandatu nije bilo vojnih poraza ima veću šansu za pobjedu

10. Pobijedit će onaj kandidat koji nije imao neuspjeha u vanjskoj politici

11. Pobijedit će onaj kandidat koji je vodio uspješniju vanjsku politiku

12. Pobijedit će karizmatičniji kandidat

13. Predsjednik će pobijediti ako njegov protukandidat nije karizmatičan.

U.S. President Trump campaigns in Jacksonville, Florida | Foto: TOM BRENNER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ako je pet ili manje ovih tvrdnji netočno, to znači da će kandidat vladajuće stranke pobijediti. Ako je šest ili više tvrdnji točno, to

znači da se SAD nalazi u krizi i da će doći do promjene predsjednika. U zadnjih 40 godina, Lichtman je pogriješio samo jednom. Tijekom predsjedničkih izbora 2000. godine, Lichtman je prognozirao da će Al Gore pobijediti Georga Busha. Tad je pogriješio zato što je računao apsolutan broj glasova, a zna se da predsjednika u SAD-u odlučuje broj elektora, a ne koliko je ljudi glasovalo.

Foto: /DPA

Nostradamus Lichtman sada vidi Kamalu kao pobjednicu.

- Kamala Harris će biti nova predsjednica SAD-a, barem ja to tako vidim - rekao je 77-godišnji profesor koji tvrdi da 8 od 13 ključeva

ide u korist Harris.

Foto: Sam Wolfe

- Kamala će pobijediti zato što nema snažnog protukandidata osim Trumpa, otkako je propala neovisna kampanja Roberta F. Kennedyja - predvidio je Lichtman.

Još jedan razlog zašto ju Lichtman favorizira je i činjenica da Kamala nije morala voditi borbu protiv protukandidata iz

Demokratske stranke, jer su ju svi odmah podržali nakon bidenove katastrofalne debate.

- Čak i kada bi dva preostala ključa o vanjskopolitičkim uspjesima i neuspjesima išli u trumpovu korist, to ne bi bilo dovoljno za

njegovu pobjedu - uvjeren je Lichtman.

Lichtman je bio jedan od rijetkih koji je predvidio trumpovu pobjedu 2016. godine kada je apsolutna većina analitičara i mainstream medija tvrdila da će Hillary Clinton pobijediti.