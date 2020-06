Todorić: Neću se braniti, odluku prepuštam sudu, sramota je u kakvu kaljužu su doveli državu

<p>Kad uzmemo ratne godine i kad uzmemo tri do četiri zadnje godine, to će biti crnim slovima upisano u povijest hrvatskog naroda. Ovo je jedna kaljuža u koju su oni državu doveli. Državu vode, kao što je predsjednica jedne stranke rekla, lopovi i klaunovi. Ovo što se ovdje događa to je jednostavno sramota nas Hrvata. Ovdje oni optužuju mene s mojim suradnicima da smo mi platili nekakav management fee ili nešto. Pazite, Agrokor, kad se taj posao obavio, bili smo kao privatna firma strašno zadovoljni kad se taj posao napravio, rekao je Ivica Todorić nakon današnjeg ročišta na Županijskom sudu u Zagrebu, gdje je počelo suđenje zbog izvlačenja 1,2 milijuna eura iz Agrokora.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>- Ante Ramljak kad je došao u Agrokor je sebi i svojima za deset dana dao ugovore za 10 milijuna eura. Poslije je potpisao ugovor kojim je iz Hrvatske ukradena milijarda eura i on je nas prijavio, a mi smo privatna firma bili. Kog su ti ljudi mogli oštetiti osim mene, a mi smo svi zadovoljni bili i kako sad ovdje voditi sud. Od čega se braniti? Ja se ne branim i neću se braniti. Prepuštam odluku sudu, ali ovo je jedna stvarno sramota u kakvu kaljužu su doveli državu - izjavio je Todorić ispred suda. </p><p>Na ročištu je izjavio kako nije razumio optužnicu, ali da se ne smatra krivim. </p><p>- Ne želim ni obranu ni svjedoke, vi odlučite po zakonu kako treba. A sa svojom braniteljicom ću upostaviti komunikaciju. Popit ćemo kavu - rekao je Todorić na ročištu. </p><p>Na optuženičkoj klupi uz Todorića su u ovom slučaju nekadašnji Agrokorovi menadžeri Ante Huljev i Piruška Canjuga te četvrtooptužena Nicole De Rossi.</p><p>Tužiteljstvo ih tereti da su iz Agrokora izvukli 1,2 milijuna eura preko ugovora za usluge koje nisu obavljene.</p><p> </p>