Borim se da raskrinkam korupciju, nastavio je Todori\u0107 i dodao da su mu ukrali milijarde.

- Danas mogu slobodno kazati da je tu\u017eiteljstvo poslalo u sud jednu monstruoznu la\u017enu optu\u017ebu koju je ustvari izradila Borg grupa, Ante Ramljak, naravno, pod pokroviteljstvom njihovog upravitelja Plenkovi\u0107a, rekao je Todori\u0107.

Na pitanje kako o\u010dekuje da \u0107e zavr\u0161iti slu\u010daj \"veliki Agrokor\", rekao je kako se ni u tom slu\u010daju uop\u0107e ne\u0107e braniti.

\"Ljudi bo\u017eji, pa ja nemam s kime razgovarati\", kazao je i dodao da je Agrokor sada pred uni\u0161tenjem.

Najgori smo po korupciji, sudstvu i tako dalje. Nakon \u010detiri godine, rekao je Todori\u0107.

- Borim se da raskrinkam korupciju i imam dokumentaciju. Vidjet \u0107ete kad to iza\u0111e van \u0161to se u na\u0161oj dr\u017eavi doga\u0111alo, poru\u010dio je.\u00a0

Todorić: 'Ova optužba danas je sramota nad sramotama!"

Bojim se da će se Plenković vaditi da je ovo dokaz neovisnog sudstva, ali će gurati ovo dalje. Pomno ćemo dalje sve pratiti, rekao je Todorić

<p>Nakon oslobađajuće presude novinarima se obratio Ivica Todorić. Todorić je nakon presude rekao da su ih optužile osobe koje su otele privatnu imovinu Agrokora da bi sakrili svoj kriminal. </p><p>- Što radi ovo tužilaštvo, kakve optužbe plasiraju, proganjaju hrvatske investitore... Bojim se da će se Plenković vaditi da je ovo dokaz neovisnog sudstva, ali će gurati ovo dalje. Pomno ćemo dalje sve pratiti. Ova optužba danas je sramota nad sramotama, nakon tri godine! Neka daju nekome da to pogleda, a to rade jer su pod pritiskom - rekao je Todorić.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Izjave nakon presude</strong></p><p>Borim se da raskrinkam korupciju, nastavio je Todorić i dodao da su mu ukrali milijarde.</p><p>- Danas mogu slobodno kazati da je tužiteljstvo poslalo u sud jednu monstruoznu lažnu optužbu koju je ustvari izradila Borg grupa, Ante Ramljak, naravno, pod pokroviteljstvom njihovog upravitelja Plenkovića, rekao je Todorić.</p><p>Na pitanje kako očekuje da će završiti slučaj "veliki Agrokor", rekao je kako se ni u tom slučaju uopće neće braniti.</p><p>"Ljudi božji, pa ja nemam s kime razgovarati", kazao je i dodao da je Agrokor sada pred uništenjem.</p><p>Najgori smo po korupciji, sudstvu i tako dalje. Nakon četiri godine, rekao je Todorić.</p><p>- Borim se da raskrinkam korupciju i imam dokumentaciju. Vidjet ćete kad to izađe van što se u našoj državi događalo, poručio je. </p>