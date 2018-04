Todorić podnio prijavu protiv Dalić, Ramljaka te Wagnera

Ivica Todorić u novom je blogu napisao da je podnio kaznenu prijavu protiv ministrice Martine Dalić, bivšeg izvanrednog povjernika u Agrokoru Ante Ramljaka i suosnivača i supredsjedatelja Uprave Knighthead Capital Management Thomasa Wagnera.

Njegovu objavio prenosimo u cijelosti:

"Radi protupravnih radnji, 06.04.2018. podnio sam kaznenu prijavu zbog kaznenih djela :

Zločinačkog udruženja - opisanom i kažnjivom po čl. 328 st. 1 KZ-a i dr.

protiv:

I. osumnjičene Martine Dalić, potpredsjednice Vlade RH, Zagreb, Trg sv. Marka 2,

II. osumnjičenog Ante Ramljaka, izvanrednog povjerenika Vlade RH u izvanrednoj upravi koncerna Agrokor, Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3,

III. osumnjičenog Thomasa Wagnera, suosnivača i supredsjedatelja Uprave Knighthead Capital Management, New York, SAD, 1140 Avenue of the Americas".