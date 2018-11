Todorića zezaju u Remetincu: 'Osudit će te na 19,99 godina!'

Zdravoljupci sad su tu, za energiju i akciju! Ja sam super jak i fin - žvak žvak, volim šalu, ples i otklanjam stres, pjevaju bivšem vlasniku Agrokora Ivici Todoriću ostali zatvorenici dok se šeta dvorištem ili kad ga ugledaju.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1202153 / ]

Todorić je u istražnom zatvoru zbog opasnosti od bijega, a odlukom izvanraspravnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu iz zatvora može čim na bankovni račun suda sjedne 7,5 milijuna kuna. Oko milijun kuna već ima, jer su mu Britanci, prije nego što su ga izručili Hrvatskoj, vratili 118.000 funti s koliko je u Londonu jamčio da neće pobjeći.

- Ivica Todorić trenutačno zaista nema taj novac. Mi smo se nadali da ćemo moći nekom nekretninom premostiti taj problem, u tom pravcu smo i napravili određene pripreme, ali sad s ovim iznosom ćemo se morati pomučiti - rekao je prošli tjedan Gazdin odvjetnik Čedo Prodanović. Na pitanje ima li prijatelje ili poznanike koji bi mu mogli pozajmiti novac, Prodanović je odgovorio:

- Ima prijatelje, ali milijun eura nije mala stavka. Imam i ja puno prijatelja, ali ne znam koji bi to mogao. On možda ima neke bolje - rekao je Prodanović dodavši kako bi, ako ne skupi novac, u pritvoru mogao ostati do godine dana. Ako nađe nekoga tko će mu pozajmiti milijune, te nakon što jamčevinu uplate na bankovni račun suda, Todorića će dovesti pred suca istrage je su osim jamčevine od 7,5 milijuna kuna Todoriću određene i druge mjere opreza. Gazda na sudu mora ostaviti svoju putovnicu te neće smjeti napuštati Zagreb. Sucu istrage mora obećati kako će se pridržavati određenih uvjeta. Potom se vraća u Remetinec gdje se mora razdužiti pa tek potom može napustiti zatvor i pokušati zaboraviti vesele pjesmuljke i viceve na svoj račun. “Gdje si zdravoljubac, znaš li na koliko će te osuditi”, pitaju Todorića zatvorske kolege te mu odmah, ne čekajući da odgovori, kažu:

“ Na 19,99 godina” i grohotom se nasmiju. Todorić nije jedini posrnuli moćnik na čiji su račun ostali zatvorenici smišljali viceve. Dok je bivši potpredsjednik Vlade Damir Polančec bio u Remetincu znali su ga pitati:

” Damire, jel’ vidiš? Hoćeš da ti upalimo reflektore?” Polančec je osuđen za ‘nezakonito posredovanje’ jer je potrošio 230.000 kuna za rasvjetu nogometnog igrališta NK Osvit u svom rodnome selu Đelekovci.

Tema: Akcija Agrokor