'Misle da ležim na parama, a ja nisam imao ni 20 tisuća kuna'

Kako je i najavio na svom blogu, Ivica Todorić pokrenuo je danas u 14.30 svoj službeni YouTube kanal. Svoju stranu priče oko Agrokora odlučio je iznijeti u formi intervjua.

- Ja kao čovjek koji sam sa zaposlenicima i menadžmentom iz ničega izgradio takvu industriju u Hrvatskoj morao sam reagirati kako bih obavijestio javnost o tome što se događa. Izvanredna uprava Agrokora želi provesti nagodbu. Sve oko toga je protuustavno i protuzakonito, ali jednim dijelom i kriminalno. Ono što se nudi za nagodbu, to je nešto što znači likvidacija Agrokora i ogromnog dijela hrvatske industrije. To je ogromna šteta za državu, vjerovnike, vlasnike i cijelo društvo.

Ako je nagodba zadnji korak Lex Agrokora, što je prvi?

- Jedna jako dobro organizirana i isplanirana aktivnost sa željom da se Agrokor preuzme i da se kroz to preuzimanje ostvari vlastita imovinska korist. Mi nismo mogli zamisliti da bi se našli u takvoj situaciji. Razvijali su različite aktivnosti da bi mogli doći do svoga cilja. Jedna od ključnih stvari bila je ta da su meni imputirali da sam uzeo velike količine novca.

Kada ste doznali da se sprema Lex Agrokor?

- Doznao sam tek kad je Martina Dalić na tiskovnoj konferenciji to izjavila. Meni ni na kraj pameti nije moglo biti da bi moja država u kojoj smo razvijali industriju i stvorili tolike vrijednosti napala jednu takvu kompaniju. Znali smo da to radimo na najbolji mogući način i da smo ponos razvoja industrije. Sad da te netko napadne to nama nije jednostavno, nismo mogli vjerovati. Mi smo 20. veljače, ja i moj sin, potpisali garanciju na 100 milijuna eura za kredit koji je dobio Agrokor. Zašto bih ja potpisivao garanciju da nisam mislio da će to Agrokor vratiti?

Tko stoji iza svega toga?

- Činjenica je da je država stala na čelo toga da vodi cijeli proces preuzimanja Agrokora. Tu je gospođa Dalić potpuno otvoreno rekla da je ona bila ta koja je bila na čelu i pisanja Lexa i razvijala cijelu tu aktivnost. Uz nju su sigurno ljudi koji su također sami rekli da su radili na tome, a to je odvjetnička kuća Šaurić, Ante Ramljak...

Mnogi vam zamjeraju šutnju, zašto se tada niste oglašavali?

- Bio sam bez informacija. Nisam znao što se događa. Nisam znao tko to radi...počeli su pričati o milijardama koje je netko ukrao, odnio...stvarali su pritisak da bi stvorili nepovjerenje. Bilo je prijetnji, situacija gdje smo vidjeli da ćemo se dovesti pred ponor...

'Ja sam na toj jahti u 11 godina bio pola sata'

Nakon šutnje počeli ste se boriti za istinu...

- Bio sam siguran da nisam ništa učinio ni išta ukrao. Vjerovao sam u to da postoji pravna država. No, kasnije se dogodilo to da sam se ja povukao kako bih vidio otkud je sve to došlo i tko iza toga stoji. Zbog čega takvu kompaniju uništiti? Mirno sam čekao doma, bio sam tu nekoliko mjeseci. U tom razdoblju sam doznavao što se događalo i u prošlosti i u sadašnjosti. Oni su, kad sam ja otišao iz kompanije, drugi dan doveli stotine ljudi u Agrokor. Oni su radili pretres Agrokora bez mene i svih nas. Radili su tamo što hoće, gledali su gdje su novci, gdje se pokralo, što se napravilo...probali su dokazati da je Agrokor u problemima i da Agrokor nije dobra kompanija. Kad sam to vidio, postao sam zabrinut, a oni su kroz medije provodili kampanju koja je neistinita i neprimjerena. Vidio sam da to sve ide u krivom smjeru i da oni nemaju nikakvih argumenata protiv nas. Onda su počeli izmišljati, pričali su o mojoj jahti, snimali ju. U 11 godina bio sam pola sata jedanput na toj jahti.

Ja vas konkretno pitam, gdje su pare?

- Prije šest godina ispunio sam cijelu dokumentaciju o porijeklu imovine. Ona postoji u ministarstvu financija. Točno se znalo u lipu što imam i koje su to vrijednosti. danas, sve te stotine ljudi koji radi pretres i traže Todorićeve pare ne mogu pokazati da je otuđena i jedna kuna iz Agrokora i da ih je Todorić stavio na svoj račun.

Foto: YouTube

Što danas stvarno posjedujete?

- Lex Agrokor kod nas je došao da bi se kompanija opljačkala i likvidirala. Svi misle da ležim na parama i ne znam kud ću s njima. Nikad nisam imao niti na računima imam značajnije novčane iznose, poštujem svaku kunu. Nisam imao ni 20.000 kuna na računima nikad. Plaću sam davao u kuću, djelomično sam trošio i dividendu. Jedino što je utvrđeno da imam stambeni kompleks koji smo podijelili na četiri dijela. I ja sam vlasnik 25 posto stambenog kompleksa i još nekoliko malih njiva. Nešto sam naslijedio, nešto kupio, donedavno sam i obrađivao te male njive.

'Sberbank nas je gurao na burzu'

Percepcija u javnosti je da je Agrokor bio u financijskim problemima...

- Mogao bih reći da nama netko podmeće, ali ima nešto drugo. Kad sam se prvi put sastao s ljudima koji su radili a tom problemu, oni su bili toliko organizirani protiv Agrokora da jednostavno...to nije podmetanje, to je nešto drugo i nešto veće. Ti su ljudi znali što hoće, imali su planove kako Agrokor destabilizirati i napasti. Ključna je stvar a se dozna zbog čega se to Agrokoru uopće dogodilo. Lex Agrokor je učinio i učinit će ogromnu štetu hrvatskoj državi. To su milijarde...Agrokor je uložio milijarde i milijarde eura da bi napravio kompaniju koja može imati budućnost. Oni su preko noći rasturili sve...Agrokor nije bio u problemima. Imamo papire od izvanredne uprave Agrokora i kad pogledate ukupni dug 2015. i 2016., vidjet ćete da 2016. imamo veći dug za samo dva posto. U odnosu na 2015., nama se ništa nije dogodilo. Mi smo u 2016. reprogramirali naše obveze na tri godine. Imamo njihove podatke. Kad uzmete Agrokor i njegovo financijsko stanje, tu vidite da smo 2015. završili s 2,37 pozitivnim rezultatom, a 2016. smo završili s 0,89. Kontinuirano smo rasli. Prvi mjesec u 2017. imali smo odlične rezultate, a mjesec poslije, kad su nas napali, sve se počelo rušiti. Mi smo htjeli dio Agrokora izvesti na burzu i bili smo blizu. Sberbank nas je najviše gurao na burzu...a neki su govorili da su nas Rusi htjeli kupiti. Ta banka htjela nas je odvesti na Londonsku burzu.

- Gospođa Dalić priča o dugu, cijeli život je radila oko financija, ali ta žena nema pojma što je dug. Nevjerojatno je što radi ta privremena uprava. Uništavaju hrvatsku industriju, kapital, investitore, dodao je Todorić.

Kakav rezultat prognozirate?

- Teško mi je reći. Pravna država u ovom slučaju ne postoji. Nema ni vizije jer ovo što oni rade, to vam je likvidacija Agrokora. Taj njihov plan nema veze ni s čim. Da Amazonu narede da će pet godina imati isti prihod, nestao bi u roku sedam sekundi. Kako mogu misliti da bi konzum ili Mercator mogli pet godina imati istu prodaju? Oni su toliko bahati i samouvjereni da mogu raditi što hoće. Ako ima imalo pameti kod nas i pravne države, ovo se ne smije dopustiti. Da oni danas prekinu Lex, to bi bio zgoditak za Hrvatsku, za investitore...vjerujem da će se naći onih koji će dati drukčiju ponudu od one koju je dala izvanredna uprava.

'Uskoro smo zajedno'

Uoči pokretanja kanala poručio je kako zna da nas ne može iznenaditi i dodao:

- Uskoro smo zajedno.

Todorić se nalazi u Londonu, a hrvatsko državno odvjetništvo traži njegovo izručenje zbog slučaja Agrokor, tereteći ga za "nepripadnu imovinsku korist" od milijardu i 142 milijuna kuna.