Todorićeva odvjetnica Blair: "Slučaj se vraća u Hrvatsku"

Odvjetnica Ivice Todorića Cherie Blaire kratko je u četvrtak u Londonu komentirala konačnu odluku o izručenju njezina klijenta, kazavši da se sada taj slučaj vraća u Hrvatsku.

"Europski uhidbeni nalog je dizajniran kako bi osigurao da britanski sudovi poštuju odluku hrvatskih pravosudnih tijela. Slučaj se vraća u Hrvatsku", rekla je Cherie Blair, supruga bivšeg britanskog premijera Tonya Blaira.

Sudac Visokog suda u Londonu Duncan Ouseley odbacio je u četvrtak zahtjev Ivice Todorioća da mu se odobri pravo na žalbu.

Tom odlukom, prvostupanjska presuda postala je pravomoćna i slijedi njegovo izručenje.

Sutkinja Westminsterskog suda Emma Arbuthnot u prvostupanjskom postupku odobrila je 23. travnja izručenje osnivača Agrokora Hrvatskoj, ne prihvativši nijedan argument Todorićeve obrane da je on žrtva političkog progona.

Todorić je, nakon što mu je u srpnju Visoki sud prvi put odbio pravo na žalbu, angažirao poznate britanske odvjetnike Jamesa Hinesa i Cherie Blaire, koji su ga zastupali na današnjem ročištu te na onom održanom u rujnu.

Todorić je odmah nakon odluke suda poslao i pisanu izjavu koju prenosimo u cijelosti

"Od odlaska iz Hrvatske posvetio sam se otkrivanju istine o tajnovitoj skupini nalik mafiji koja nikome ne odgovara, a koja je ukrala Agrokor od mene i više od 15.000 običnih dioničara, istovremeno riskirajući životne prihode naših 60.000 zaposlenika.

Poruke e-pošte i prijepisi koji su procurili jasno ukazuju na korumpirani politički proces koji su orkestrirali najviši čelnici hrvatske Vlade, pritom djelujući izvan granica zakona i namjerno kršeći desetke zakona i propisa samo kako bi ispunili svoje korumpirane ciljeve.”

„Iako sam vrlo razočaran današnjom presudom, to me neće spriječiti u razotkrivanju neobuzdane korupcije na samom vrhu hrvatske Vlade kako bi oni odgovorni bili privedeni pravdi. Pozivam hrvatske i međunarodne vlasti da pokrenu punu nezavisnu istragu o tajnim dogovorima između određenih članova hrvatske Vlade, privatnih kompanjona koji su sastavili Lex Agrokor i grabežljivih poduzeća koja su značajno utjecala na zakon u svoju korist, ponajprije fonda Knighthead Capital za ograničavanje rizika iz SAD-a i dviju banki u ruskom državnom vlasništvu.

Neće me zastrašiti politički i financijski motivirani napadi na mene. Umjesto toga, udvostručit ću svoje napore kako bih razotkrio zavjeru kojoj nema mjesta u modernoj demokratskoj Hrvatskoj. Očekujem da će se narednih dana i tjedana pojaviti još dokaza o tajnim dogovorima i nezakonitim radnjama, osobito ako se prosječni Hrvati ohrabre i progovore protiv ovog nečuvenog potkopavanja svoje zemlje.

Spreman sam se prepustiti istrazi vlasti; nemam što skrivati. No u najboljem je interesu hrvatske političke elite da me se ušutka. Optužbe protiv mene politički su i financijski motivirane i nema ni trunke dokaza da sam ikad uzeo novac iz Agrokora, poduzeća koje sam izgradio od nule i do kojeg mi je duboko stalo. S obzirom na nedavne poteze hrvatskih čelnika, zaista je dvojbeno hoće li se bilo kakva istraga o Agrokoru provesti nepristrano i bez političkog uplitanja.”