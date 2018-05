Todorići prošetali: Vidiš Milice, ovo ti je sve bilo od mog tatice

Dok se njegov tata prije koji mjesec proglasio građaninom Londona, najmlađi Todorićev sin Ivan (34) ne može bez svog Zagreba...

Sa suprugom Milicom (35) Ivan je jednu sparnu proljetnu večer iskoristio za ugodnu šetnju Zagrebom. Šetajući Masarykovom ulicom, novopečeni roditelji prošli su ispred jedne od Konzumovih trgovina.

Foto: 24sata/24sata

- Sve su mu to uzeli. A on je to Hrvatima sve lijepo ostavio - vjerojatno je pomislio Todorić Junior, koji je u zadnje vrijeme bez nadzora roditelja. Oni, kao što svi znamo, u Londonu jedva krpaju kraj s krajem, ako je vjerovati tati Ivici.

- Kad mi nema supruge, trošim svega 15 funti dnevno. Živimo vrlo skromno - rekao je napaćeni Todorić, koji se, eto, sa zlatnog toaleta iz Kulmerovih dvora morao preseliti u nekakvu elitnu londonsku četvrt Kensigton.

S tatom se Ivan nije vidio već neko vrijeme. Nije došao ni na krštenje unuka Vida. Ali sigurno će ga Ivan dočekati kad sleti u Zagreb. Zajedno s policijom.