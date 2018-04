Gazda: Zašto me žele uhvatiti? Pa ja sam izgradio Hrvatsku...

Nakon završetka ročišta na sudu u Westminsteru Ivica Todorić je izjavio kako će sudski proces još dugo trajati.

- Ovaj sud i proces traju još dalje, dugo će trajati... Još nije red da sada to komentiram. Ovdje sam bio pred nekoliko mjeseci i svoj cilj sam ostvari. Dobio sam vrijeme da štitim svoja ljudska prava. To i činim - kazao je Todorić po izlasku iz zgrade suda pa komentirao optužbe protiv njega:

- Čujte, katastrofa, sramota Hrvatska. Ja sam dobio odluku ŽDO-a o blokadi moje imovine, vidi se što imam. I kažu da sam ukrao nešto. Zašto to nisu utvrdili?

Uživo iz Londona, izjava Ivice Todorića: 'Izgradio sam Hrvatsku, nisam uzeo jedne kune, a tolika je želja da me se uhvati'

Danas je u Zagrebu predstavljen nacrt nagodbe u Agrokoru.

- Teško mi je o tome govoriti jer ja o tome najbolje znam i onda dok ja to kažem... Dugo sam šutio, ali kad sam vidio da to ide nizbrdo onda sam se počeo javljati. Rade katastrofu. Sramota nad sramota. To je toliko neznanje, toliko bezočno uništavanje. Nevjerojatno da se to može događati u jednoj državi EU - rekao je Todorić.

Novinari su ga upitali hoće li dati neke dokaze za optužbe koje je protiv Martine Dalić iznio na svom blogu?

- Martina Dalić. Ona najbolje zna, stotine dokaza ima. To je žena koja se jednostavno ne može kontrolirati. Otišla je u jedan nekontrolirani prostor. To je nevjerojatno koliko Božinović mora micati iza nje i micati one njezine SMS-ove. Ali to niko ne može sakriti, to će sve izaći. Ona je u ovom trenutku sama rekla da je na čelu svega toga, mi smo je prijavili za zločinačku organizaciju i sve ćemo dokazati. Postoje državne službe i vjerojatno će odraditi svoj posao.

Misli li da će doći do procesa protiv njega u Hrvatskoj, pitali su Todorića novinari.

- Sud ne bih komentirao, a ovo drugo što se događa sami vidite. Nevjerojatno je što se događa. Sramota. Ono što želim reći konačno... Ono što sam danas vidio, ponovno se javlja gospodin Plenković kao što se javlja svaki dan. Zadnji put kad sam ovdje bio jako se uzrujao i dao izjavu da je to engleski sud i kako je to moguće i onda je ambasadora slao ovdje i onda je ambasador tražio da se obnovi moj postupak jer je gospodin Plenković mislio da sud u Engleskoj ne radi svoj posao kako treba. Sad su uzeli najskupljeg odvjetnika. Kolika je to želja da se mene uhvati. Zbog čega? Što sam ja napravio? Sagradio sam Hrvatsku. Nisam uzeo ni kunu, oni znaju da nisam uzeo ni kunu - kazao je Todorić.

- Za njih je nagodba samo da se sačuva Knighthead i da se sačuva roll-up. Što će biti s dugovima, s vlasnicima, njih apsolutno ništa drugo ne zanima. Ta nagodba je katastrofa, uništenje Agrokora.

Todorić jako propao, strah ga je izručenja

Jedna od najskupljih odvjetnica u Velikoj Britaniji, čovjek koji se uz malo mašte može nazvati prevoditeljem, vidno mršaviji Ivica Todorić i stručnjak za ekonomiju koji je potpuno podbacio.

Tako je izgledalo ročište Gazdi u Londonu...

Odluka o (ne)izručenju nije donesena. Ispitivanje će se nastaviti i danas. Odluku će sud donijeti 20. travnja. U London su stigli i Jadranka Sloković te Čedo Prodanović, hrvatski odvjetnici Ivice Todorića. Sloković je sutkinji rekla i da je Todorić bez novca te da više ne bi mogao plaćati jamčevinu. To se, pak, ne bi moglo zaključiti po modnim dodacima njegove supruge Vesne. Samo torba koju je nosila stoji oko 40.000 kuna, a Guccijeve cipele između četiri i šest tisuća kuna.

Ivica Todorić (67) izgledao je neprepoznatljivo. Podbuo je, blijed, a u sudnici je često tražio vode. Da nema snimki, teško bi po njegovu izgledu netko rekao da je dan ranije “šprintao” po londonskim ulicama bježeći od novinara.Prvi dio ročišta je u utorak trajao od 10 sati pa do kasno popodne, uz jednu pauzu.Todorićeva obrana se bazira na tome da ne smije biti izručen u Hrvatsku jer ga politički progone i neće imati pošteno suđenje. Nakon prvih svjedoka i sedam sati ročišta, sutkinja Emma Arbuthnot je Todorićevoj odvjetnici Rosemary Davidson jasno poručila.

- Vrlo su vam slabi argumenti da je proces protiv Ivice Todorića politički motiviran - rekla je na dio u koji je Todorićeva odvjetnica uplela u sve i ministra financija Zdravka Marića.

Sutkinja je rekla da uživa u ovom procesu koji joj je vrlo zanimljiv. A u vrlo ozbiljnoj situaciji, tragikomediji je pridonio i prevoditelj kojeg je sud angažirao. Ivica Todorić je sjedio s prevoditeljicom u prostoriji iza stakla, nalik onoj u kojoj su sjedili osumnjičeni pripadnici Cosa Nostre u najvećem talijanskom suđenju u Palermu. Supruga Vesna sjela je s Čedom Prodanovićem u prostor za medije. I njoj je prevoditelj dignuo živac.

- Pa on jednu rečenicu prevodi po sat vremena - uzrujala se Vesna. Ali nije ostalo samo na tome. Prevoditelj je toliko zamuckivao da nije mogao ni prevesti što je govorila Sloković. Pomiješao je osnovne termine - tko je obrana, a tko tužiteljstvo.

Prevoditelj je zato satima u konačnici šutio i zaradio dnevnicu.

Hrvatsku je na suđenju zastupala skupa i cijenjena odvjetnica Clare Montgomery, a uspjela je razmontirati svjedoka kojeg je pozvao Todorić.

Da se protiv Todorića vodi politički proces, pokušao je sudu objasniti Will Bartlett s londonske Škole ekonomije i političke znanosti. Ali nije uspio. On je pozvan kao stručnjak za zapadni Balkan, ali malo je toga konkretno mogao reći.

- Je li Todorić lagao koliko novca ima na računu? - pitala je odvjetnica Montgomery.

- To je pitanje za drugog eksperta - odgovorio je Bartlet.

- Ako lažu koliko novca imaju, je li moguće da možda uzrok nije politički progon - pitala je.

- Ne mogu odgovoriti - rekao je Bartlet.

- Slažete li se da nisu dobro vodili tvrtku - pitala je.

- Tu se mogu složiti - odgovorio je Bartlet.

Uskoro je napustio sudnicu. Puno žešće pravno prepucavanje trajalo je između Todorićevih odvjetnica Sloković i Davidson protiv odvjetnice Montgomery.

Otvoreno i neuobičajeno za naša suđenja. Kad je Montgomery isticala da je Todorić posuđivao novac iz kompanije i nije vraćao, Sloković je kratko rekla: “Ništa mu nije pronađeno na računima”.

Davidson je tvrdila i da Todoriću u Hrvatskoj prijeti i do tri godine zatvora, a da mu suđenje uopće ne počne. I da je nalog za uhićenje poslan samo tri dana od otvaranja istrage, što je jasno da DORH nema dovoljno dokaza protiv njega.

- Irelevantno je koliko će Todorić čekati suđenje - odgovorila je Montgomery, koja je u jednom trenutku uzviknula da će se Todoriću sigurno suditi u Hrvatskoj.

- Ne miješajte zakonske sustave. Ne može odvjetnik koji zastupa Hrvatsku to tvrditi - odbrusila je Sloković.

Sutkinji u nekim slučajevima ništa nije bilo jasno. Pitala je i tko je Božo Petrov, tko je Zdravko Marić, jer su oni spominjani kao dio politički motiviranog procesa. Sutkinja je rekla i da nije dosad imala ovako detaljan zahtjev za izručenjem.

Todorića je sve to pomalo i umorilo. Popodne je počeo zijevati u sudnici. Iako mu sudbina ovisi o stavu sutkinje. Podsjetimo, ako bude izručen, odmah ide u Remetinec. Prije toga se može žaliti, što može produljiti proces za nekoliko mjeseci.

U svojoj završnoj riječi Montgomery se dotaknula i osnivanja istražnog povjerenstva koje je obrana uzela kao jedan od dokaza za politički progon.

- Bez obzira na političke motive onih koji su željeli istražno povjerenstvo, samo suđenje može dati prave odgovore. Dokazi pokazuju da je počinio veliki kriminal - rekla je hrvatska zastupnica Montgomery.Dok se Todorić znojio u sudnici, u Hrvatskoj je potvrđen nacrt nagodbe kojom će Todorić izgubiti Agrokor. Iako to jučer nije potvrđeno u točnim omjerima te će još zavisiti o konačnom prijedlogu, najveći vlasnici bit će Rusi, kao što smo i ranije najavljivali. Ruski Sberbank, kojem je Todorić ostao najviše dužan (1,1 milijardu eura), bit će pojedinačno najveći. A s drugom ruskom bankom mogli bi imati oko 45 posto vlasništva. Američki Knighthead Capital, koji je jeftino kupovao Agrokorove obveznice, treba bi imati 10-12 posto, a ostali koji su kupovali obveznice slično. Domaći dobavljači su pali na tek oko osam posto, i to s Adrisom koji sam potražuje milijardu kuna. Domaće banke imat će još 10-ak posto, pokazuju neki neslužbeni izračuni. Kako smo već ranije objavili, Rusi će probati kupiti i udjele kako bi imali potpunu kontrolu i vlasništvo iznad 50 posto.- Sam model još nije gotov, a imat ćemo finalnu strukturu početkom svibnja. Najveći vjerovnik Agrokora je Sberbank i on će dominirati njegovim vlasničkim udjelom - potvrdio je izvanredni povjerenik Fabris Peruško.Dobavljači su pak zadovoljni što su se uspjeli naplatiti od 900 milijuna eura duga, čak 490 milijuna eura. Dodatno bi trebali dobiti još 80 milijuna eura kroz četiri godine, zajamčene su im i mjesta na policama. Mali dobavljači su isplaćeni potpuno.Nagodba još nije gotova. Ona treba biti potvrđena i provedena na Trgovačkom sudu do 10. srpnja i još će biti pregovora oko otpisa. No napravljen je prvi, veliki korak.- Spriječena je gospodarska i financijska kriza koja bi se osjetila u cijelom hrvatskom gospodarstvu, a osobito u kontekstu turističke sezone. Naučit ćemo lekcije iz ove priče, pobrinuti se da se ovakve stvari više ne događaju - rekao je Andrej Plenković jučer, nakon godinu dana krize.Martina Dalić je rekla da, uz sve kritike koje su se spominjale, restrukturiranje Agrokora nije palo na leđa građana.- Za razliku od ostalih sličnih procesa u svijetu, ovaj proces je jedinstven jer teret nije pao na leđa poreznih obveznika. Kompanija je stabilizirana, pred njom je budućnost - rekla je Dalić. Ipak, neki i nisu zadovoljni nagodbom, poput Adrisa, Francka, Sokol Marića... Za konačni rasplet još treba pričekati.