POŽAR U SVETOJ NEDELJI

Toksikolog o crnom dimu koji se širi: 'Mogu nastati kancerogeni produkti, evo kako se zaštititi'

Građanima na udaru dima savjetuje se da ne izlaze iz domova i dobro zatvore sva vrata i prozore, a ako su vani i bježe od dima, neka bježe okomito na smjer vjetra

Ogroman oblak crnog dima proširio se u utorak nešto prije podneva iz Svete Nedelje.

Izbio je veliki požar, a vatra je, prema prvim neslužbenim informacijama, zahvatila skladište guma. Gusti crni dim vidi se s rubnih dijelova Zagreba, a zabrinuti građani žale se na smrad. 

O potencijalnoj opasnosti od udisanja štetnih spojeva i kako se zaštititi pitali smo kemičara i toksikologa, prof. dr. sc Franju Plavšića.

- U prvom redu, onaj tko god je na udaru dima, neka ili se makne ili zatvori sve prozore i vrata u stanu. Može udisati, za svaki slučaj, zrak kroz mokru krpu. Naime, autogume koje gore daju opasne produkte. Daju naravno i one normalno opasne kao što su ugljikov monoksid od kojega se možete otrovati akutno, ali daju i produkte koji su policiklički aromatski ugljikovodici, koji su uglavnom kacerogeni. Ima ih dosta, oni su dugoročno opasni, mogu potaknuti razvijanje tumora . kaže Plavšić koji ističe da situacija nije bezazlena.

- Ako vani bježe neka to čine okomito na smjer vjetra. To je jako bitno, pogotovo ako su bliže mjestu gdje je požar izbio i odakle vjetar nosi. Dakle ne protiv vjetra, ne uz vjetar nego okomito na smjer vjetra. Neka se maknu, ako imaju mogućnosti i vremena, što dalje. Najviše će stradavati oni kojima vjetar dolazi s leđa jer bježe, to je stara priča. Kod svih ovakvih situacija, ovakvih slučajeva, treba ovako postupati - ističe stručnjak.

Naglašava i da zatvaranje u vlastite stanove i kuće treba biti uz dobru hermetizaciju.

- Prema tome, neka zatvore sve što mogu i još, ako negdje puše, a zna puhati, selotejpom ili nečim drugim prijeći preko tih rupa i imati pripremljene mokre krpe kroz koje se udiše zrak. I čekati pomoć. Treba slušati radio, lokalnu radiostanicu, jer one javljaju i obavještavaju o tome. To im je dužnost obavještavati građane o tome što im se događa. Ne micati se iz stana dok se ne bude reklo da se to može - kaže nam toksikolog.

Građani Zagreba i okolnih mjesta dobili su sms upozorenja.

- Požar skladišta guma, NOVAKI, zatvorite prozore i ne približavajte se mjestu požara. Pratite upute nadležnih službi - stoji u poruci koja im je stigla na mobitele. 

Na terenu su vatrogasci koji pokušavaju staviti vatru pod kontrolu, a građanima se savjetuje da ostanu u zatvorenom prostoru i izbjegavaju područje zahvaćeno dimom. 

