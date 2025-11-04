Upozorenje zbog požara stiglo SMS-om građanima: 'Zatvorite prozore i ne idite blizu požara'

Civilna zaštita izdala je upozorenje zbog velikog požara koji je danas izbio u zagrebačkom naselju Novaki u skladištu guma, a gusti crni dim vidi se kilometrima daleko. Zbog opasnosti od udisanja dima i mogućih štetnih plinova, Ravnateljstvo civilne zaštite poslalo je HR-ALERT upozorenje građanima.

- Požar skladišta guma, NOVAKI, zatvorite prozore i ne približavajte se mjestu požara. Pratite upute nadležnih službi - stoji u poruci koja je stigla na mobitele diljem Zagreba i okolice.

Na terenu su vatrogasci koji pokušavaju staviti vatru pod kontrolu, a građanima se savjetuje da ostanu u zatvorenom prostoru i izbjegavaju područje zahvaćeno dimom.

Buknulo u skladištu guma

Ogroman oblak crnog dima proširio se u utorak, 4. studenog nešto prije podneva iz Svete Nedelje. Vatra guta skladište guma tvrtke Pneumatik u Ulici dr. Franje Tuđmana. Gusti crni dim vidljiv je kilometrima daleko, čak i s rubnih dijelova Zagreba.

Ovo je stravično. Nikad nisam vidjela ovakav požar. Valjda su radnici na sigurnom. To kad krene... gasit će satima. Sirene odjekuju gradom već više od sat vremena - ispričala je za 24sata žena koja se našla na mjestu ogromne buktinje u Svetoj Nedelji.