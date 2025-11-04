Obavijesti

DIM VIDLJIV KILOMETRIMA DALEKO

Upozorenje zbog požara stiglo SMS-om građanima: 'Zatvorite prozore i ne idite blizu požara'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Ogroman oblak crnog dima proširio se u utorak, 4. studenog nešto prije podneva iz Svete Nedelje. Vatra guta skladište guma tvrtke Pneumatik u Ulici dr. Franje Tuđmana

Civilna zaštita izdala je upozorenje zbog velikog požara koji je danas izbio u zagrebačkom naselju Novaki u skladištu guma, a gusti crni dim vidi se kilometrima daleko. Zbog opasnosti od udisanja dima i mogućih štetnih plinova, Ravnateljstvo civilne zaštite poslalo je HR-ALERT upozorenje građanima.

- Požar skladišta guma, NOVAKI, zatvorite prozore i ne približavajte se mjestu požara. Pratite upute nadležnih službi - stoji u poruci koja je stigla na mobitele diljem Zagreba i okolice.

Na terenu su vatrogasci koji pokušavaju staviti vatru pod kontrolu, a građanima se savjetuje da ostanu u zatvorenom prostoru i izbjegavaju područje zahvaćeno dimom. 

Buknulo u skladištu guma

Ogroman oblak crnog dima proširio se u utorak, 4. studenog nešto prije podneva iz Svete Nedelje. Vatra guta skladište guma tvrtke Pneumatik u Ulici dr. Franje Tuđmana. Gusti crni dim vidljiv je kilometrima daleko, čak i s rubnih dijelova Zagreba.

Požar dva auta koja su izgorjela u noći u istoj ulici je podmetnut!

Ovo je stravično. Nikad nisam vidjela ovakav požar. Valjda su radnici na sigurnom. To kad krene... gasit će satima. Sirene odjekuju gradom već više od sat vremena - ispričala je za 24sata žena koja se našla na mjestu ogromne buktinje u Svetoj Nedelji. 

