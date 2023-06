Tomašević: 'Divljih svinja ima i u drugim metropolama, nisu agresivne, nemojte ih hraniti'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na polovici je mandata, a za N1 komentirao je situaciju u metropoli, pobunu roditelja zbog nedostatka mjesta u vrtićima, komunalne probleme i stanje u gradskim tvrtkama. Na pitanje o divljim svinjama koje šetaju ulicama grada, kaže kako nije neuobičajeno sresti te životinje i u drugim metropolama u Europi.

- S lovačkim udrugama radimo kontrolu populacije. Ova zima je bila toplija, veća je populacija divljih svinja, ali ne bi trebalo biti većih problema. Ne treba ih hraniti ni prilaziti im, ali nikakvih agresivnih incidenata s njima dosad nije bilo – kazao je Tomašević u emisiji "Točka na tjedan".

Foto: čitatelj 24sata

Najavio je i gradnju novog stadiona na Maksimiru za što se tek treba raspisati međunarodni natječaj. No, prije svega, obnovit će se tribine stadiona u Kranjčevićevoj.

- Za to nije bilo potrebno raspisivati natječaj, ali pozvan je Arhitektonski fakultet i dva privatna arhitektonska ureda da izrade idejni projekt. Arhitektonski fakultet je bio najpovoljniji i izabrano je njihovo rješenje, a sad ide javni natječaj za glavni i izvedbeni projekt - kazao je Tomašević koji na optužbe arhitekta Otta Barića da je tako radio Milan Bandić, kazao: "Arhitektonski fakultet je dobio posao, Arhitektonski fakultet. Mi smo svjetlosnim miljama udaljeni od načina na koji je radio Milan Bandić. Mogli smo direktno dodijeliti posao, ali smo tražili tri ponude. … Nije bilo nikakvog sukoba interesa i to je to.”

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija

Planira se povećati kapacitet stadiona u Kranjčevićevoj, ali i napraviti dodatna parkirna mjesta kako se ne bi stvarale gužve, a sve kako bi Dinamo i reprezentacija mogli negdje igrati dok se ruši i gradi novi stadion na Maksimiru-



Govoreći o obnovi javnih zgrada, Tomašević kaže da je ona u ingerenciji grada i da je ponosan što je s dva milijuna eura došao na 185 milijuna eura za obnovu javnih zgrada. Što se tiče obnove privatnih zgrada, Grad ih sufinancira s 20 posto.



- Ministar Bačić je treći ministar graditeljstva otkako sam postao gradonačelnik. Stvari su se ubrzale, stvari idu. Jako sam nezadovoljan, ali i ministar, gradnjom zamjenskih obiteljskih kuća. Izgrađenih je nula. Ministar Bačić je obećao da će biti do kraja godine pa ga držim za riječ – kazao je Tomašević za N1 dodajući da se, nakon ukidanja prireza podići porez na dohodak jer Zagreb gubi milijardu kuna kojima sufinancira javni prijevoz.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Osvrnuo se i na optužbe da su vozila ZET-a neispravna i da nemaju dijelova.

- Ispravna su jer u suprotnom ne bi smjela izaći na teren. U tome je i problem s voznim redom. Ako je vozilo neispravno, ono mora otići u garažu. Kupili smo 65 novih autobusa, od tri različita proizvođača. Nemoguće je da su sva neispravna. Tramvaji nisu kupljeni 20 godina. Jedan novi tramvaj košta dva milijuna eura, za toliko možete izgraditi mali vrtić. Rješavamo stvari koje se nisu riješile desetljećima. Da nema subvencije javnog prijevoza, karte bi bile pet ili šest put skuplje – objasnio je Tomašević dodajući i da rade sve u njihovoj moći da ne rastu cijene usluga, ali i da je preuzeo grad na rubu bankrota no da su su uspjeli isplivati.

Odbacuje optužbe vezane uz suradnju s CIOS-om i glomaznim otpadom. Kaže kako grad sam zbrinjava glomazni otpad.

Što se tiče vrtića, Tomašević kaže kako ne može točno reći koliko je točno prijava za upis u vrtić pristiglo, da će se točni brojevi znati u narednih 10-ak dana. Nešto je povećan broj zahtjeva, ali ni blizu broju koji je spominjala oporba kad se ukidalo status roditelja odgojitelja.



- Sljedeća godina će biti puno lakša i mislim da do kraja mandata možemo ostvariti cilj da ne bude neupisane djece. Kad smo preuzeli Grad je bilo mnogo neupisane djece. To je problem koji traje preko 20 godina i ne može se riješiti preko noći – kazao je zagrebački gradonačelnik.



Na pitanje o izlasku na parlamentarne izbore u koaliciji sa SDP-om, kaže kako se o tome razgovara. Nije iznosio detalje osim da je vjerojatna postizborna koalicija, ali o predizbornoj još trebaju razgovarati. Izbore, kaže, očekuje u proljeće sljedeće godine. Otkrio je i kako, zbog HDZ-ovog, prekrajanja izbornih jedinica, on više neće biti u prvoj izbornoj jedinici.