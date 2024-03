Tomašević: Grad je stabilizirao financije i digli smo investicijski rejting, nosimo se s inflacijom

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je za HRT rekao kako su stabilizirali financije i kako Grad Zagreb ima novca za kapitalne investicije.

- U nedjelju nam je dignut investicijski rejting, ne dignut nego vraćen nakon 14 godina. Nakon toga smo objavili da smo vratili nezakonit dug od 185 milijuna eura, i sada Grad Zagreb ima novca i za kapitalne investicije i da preuzima teret inflacije jer nismo povećali ni cijenu javnog prijevoza za građane, ni naknade za otpad, ni cijeni vode niti naknade za domove za stare i nemoćne za razliku od mnogih drugih gradova - kaže Tomašević.

Ističe da gradska vlast i dalje uspijeva "nositi" cijenu inflacije i tako povećavaju subvencije iz proračuna, a još prošle godine su korigirali cenzus za 20.000 starijih kako bi imali pravo na besplatan javni prijevoz.

- Ovakve mjere, koje su bitne za socijalnu neisključivost starijih imaju i Ljubljana i Lisabon, Madrid, Budimpešta, Prag. Smatramo da je došlo vrijeme za to, grad je dovoljno financijski stabilan za kapitalne investicije. Kupujemo i 60 novih tramvaja - 20 smo naručili od Končara i doći će u roku godinu dana, ali nabavljamo još 40 novih. jedan tramvaj je kao mali dječji vrtić - 2 milijuna eura. Sada Grad Zagreb, s ovako stabiliziranim financijama za to ima kapaciteta - rekao je Tomašević.

Dodaje da s obzirom na to da u Zagrebu nisu podignute cijene, da su ove godine izgradili četiri nova vrtića, a sljedeće ih planiraju još 10.

- U postpotresnoj obnovi smo 85% projekata za javne zgrade i infrastrukturu završili, iz fondova EU-a smo prošle godine povukli pet puta više novca nego u rekordnoj godini u zagrebačkoj povijesti - 2019. i vjerujem da to građani prepoznaju. Evo, i za tjedan, dva kreće izgradnja Paromlina, investicija od 80 milijuna eura - otkrio je Tomašević.

Komentirao je i parlamentarne izbore i odluku da Možemo! ide samostalno na izbore i kako smatra da je Sandra Benčić najbolja kandidatkinja za premijerku, da se dokazala u Saboru.

- Odluku o tome smo donijeli prije godinu dana. Tada smo donijeli i odluku da u manjem broju izbornih jedinica izađemo u nekakvoj koaliciji s progresivnim strankama u što smo uključili i SDP. Ponudili smo ima zajednički izlazak, to im nije odgovaralo. Jesu li oni dali više svojim koalicijskim partnerima, to je na njima. U tim razgovorima nije bio uključen Zoran Milanović jer bi ih prekinuli već u petak kada je on najavio svoju kandidaturu. Jednostavno, nismo se dogovorili - nebitno jer smo već sljedeći dan zajedno izašli na prosvjed i pozvali građane da izađu na ove izbore, da bude rekordna izlaznost jer je zajednički cilj micanje HDZ-a s vlasti poručio je Tomašević.