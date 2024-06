Tomašević gradi još jedan rotor i zatvara cestu u Zagrebu, danas i kraj prve faze Branimirove

Sajmišna cesta kod raskrižja s Ulicom Karla Metikoša bit će od danas u 9 sati zatvorena za sav promet zbog radova na izgradnji kružnog toka. Kako je objavljeno, navedeni radovi će trajati sve do 18. lipnja do 20 sati, pa će do tada biti obustavljen sav promet.

Obilazni pravci bit će:

· Sajmišna cesta – Tišinska – Gata – Kamenarka – Sarajevska cesta i obratno.

· Sarajevska cesta – Jakuševečka – Zagrebačka – Sajmišna cesta i obratno.

Grad Zagreb je objavio i kako će se za vrijeme radova promet odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji.

- Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za razumijevanje – poručuju iz Grada.

Isto tako, danas u 11 sati obilježit će se i završetak radova na izgradnji produžene Branimirove ulice - faza I. Tomašević će na završetku radova biti sa zamjenikom Korlaetom gdje će imati i redovnu konferenciju.