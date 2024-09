Tomašević: 'Herman je znao da ne dobiva račune i da koristi parking u gradu besplatno...'

Gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević, podsjetio je da danas stupa na snagu odluka o rezerviranim parkirališnim mjestima, koju je Gradska skupština donijela krajem svibnja.

- Međutim, gdje god je signalizacija za rezervirana mjesta, ona i dalje vrijedi dok se ne ukloni. Mi smo imali rok da svi podnesu zahtjeve za produženje i da kažu hoće li pristati plaćati ili ne. Znamo da mnogi do sada nisu plaćali, ali to od sada pravno više neće biti moguće. Građani moraju poštivati signalizaciju za rezervirana parkirna mjesta sve dok ih mi ne uklonimo, a za to će nam trebati neko vrijeme - rekao je za N1.

Tomašević je najavio da će do kraja mjeseca biti uklonjeno oko 300 rezerviranih parkirališnih mjesta, a do kraja godine taj broj će narasti na 500. Dodao je kako mnoge iznenađuje činjenica da gotovo 90 posto korisnika nije plaćalo za ta mjesta.

- Ja se čudim da se građani čude. Znaju kakav smo nered našli – u apsolutno svakom segmentu Grada Zagreba - kaže,

Naveo je primjer u Veslačkoj ulici gdje su, kaže, oslobodili, 87 mjesta.

- NK Zagreb i Zagrebello su predali zahtjev 2010. – jedan dan su predali zahtjev, a već drugi dan su dobili rješenje da im se daje preko 100 mjesto da koriste besplatno i dano im je rješenje do kraja te godine, a nastavili su i dalje. To samo pokazuje da su to bile političke usluge. Taj nered s parkiranjem nisam kreirao, ali ću ga riješiti - rekao je.

Mislav Herman izjavio je u četvrtak da su prestali dobivati račune još 2014. godine, zbog čega ih nisu ni plaćali.

- Zato je Skupština odnijela odluku u svibnju, da se ukinu sva takva rješenja. Pravno je upitno možemo li to retroaktivno naplatiti, ali moralna obveza plaćanja nečega što ste plaćali do 2014. i onda više ne plaćate 10 godina – naravno da postoji. Ne samo moralna nego i pravna. Osim toga, Herman koji je danas potpredsjednik Gradske skupštine je tada bio predsjednik Gradske skupštine. On je za vrijeme Bandića, kad je prestao dobivati račune, bio predsjednik skupštine. Naravno da je znao da ne dobiva račune i da koristi parkirno mjesto besplatno - zaključio je.