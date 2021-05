Tomislav Tomašević i platforma Možemo! u srijedu je ispred zagrebačke Gradske uprave predstavila program Digitalnoga grada.

Novinar N1 televizije vidio je policajce nedaleko Tomaševića pa su ga upitali je li dobio policijsku zaštitu i zašto.

- To morate pitati policiju, mi se time ne bavimo, za to postoje institucije. Postoji komunikacija između nas i policije o sigurnosnim rizicima, ali to morate pitati njih - kazao je Tomašević, prenosi N1.

S Tomislavom Tomaševićem na presici su bili i Nikola Plejić, Sarah Baron-Brljević i Tomislav Medak.

- Digitalna transformacija je neizbježna, neophodna i nezaobilazna, a u tom smjeru ide u projekt Digitalni grad.

- Do sada korištenje digitalnih tehnologija je bilo vrlo loše ili gotovo nikakvo. Grad Zagreb nije hvatao korak s ostalim metropolama, a mi smatramo da je to bilo namjerno jer se moglo sakrivati poslovanje. Digitalne tehnologije omogućuju puno veću transparentnost poslovanja, a one se koriste i za optimizaciju mrežne tehnologije, primjerice vodne i prometne - istaknuo je Tomislav Tomašević.

