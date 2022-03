Tomašević na drugu godišnjicu potresa: 'Nismo zadovoljni obnovom privatnih zgrada'

Prije dvije godine dogodio se jedan od najtragičnijih događaja u povijesti Zagreba, razorni potres od 5,5 po Richteru, u kojem je, nažalost, život izgubila 15-godišnja djevojčica, a čije posljedice ni danas nisu sanirane, podsjetio je na početku redovne konferencije zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević naglasivši kako je ova gradska vlast izrazito zadovoljna obnovom privatnih zgrada.

'Kad smo mi došli na vlast, oko 700 objekata nije bilo uopće pregledano'

- Podsjetit ću još jednom da odluke o obnovi privatnih zgrada donosi Ministarstvo graditeljstva, a provodi ih Fond za obnovu. Njima upravlja država. Na Gradu je da pomogne ovim državnim institucijama oko obnove privatnih zgrada i mi to radimo otkako smo došli na vlast. No, primarna naša odgovornost je obnova javnih zgrada i povlačenje EU novca. Ta sredstva se ne smiju koristiti za privatnu obnovu. Mi smo gotovo sa 0 kuna prijavljenih projekata za obnovu javnih zgrada digli na preko milijardu kuna, ne prijavljenih nego već ugovorenih projekata. Imamo za sada potrošenih oko 250 milijuna kuna, a očekujemo da će se do lipnja potrošiti barem pola milijarde kuna - rekao je dodavši kako su nakon više od godinu dana od potresa našli i model zbrinjavanja građana čiji su domovi stradali u potresu na način da je da dio obitelji iz hostela Arena prešao u gradske stanove.

- 13 obitelji je trenutno u njima. 25 obitelji se prijavilo na natječaj, rješavat ćemo i za njih ostale smještaj kako se budu oslobađali gradski stanovi - rekao je.

Oko 700 objekata kad su oni došli na vlast, dodao je, nije uopće bilo biti pregledano.

- Uspostavili smo mobilne timove koji su sami obilazili oštećene zgrade s crvenom i žutom naljepnicom i pomagali ljudima u ispunjavanju zahtjeva za obnovu. Od 6400 takvih zgrada, mobilni timovi uspješno su uspjeli kontaktirati njih oko 4400 - rekao je i dodao kako su posudili svoje zaposlenike Ministarstvu.

Istaknuo je kako je Grad Zagreb prije dolaska Možemo na vlast osigurao 80 milijuna kuna za sufinanciranje privatne obnove, a da nije potrošeno niti milijun.



- Udvostručili smo taj iznos i dodijelili iz proračuna 160 milijuna kuna za onaj dio što Grad mora sufinancirati s 20 posto za obnovu privatnih zgrada. I nema više alibija da obnova ne krene. Svima ponestaje strpljenja - rekao je.

Istaknuo je i kako su za novu pročelnicu Zavoda za zaštitu spomenika, kulture i prirode na natječaju izabrali Anu Križaj.

